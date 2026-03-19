מנהלת ליגת העל בכדורסל, ליגת ווינר סל, הודיעה היום (חמישי) כי היא מתכוונת לחדש את עונת 2025/26 של ליגת העל בכדורגל במהלך חודש אפריל הקרוב.

לאחר פגישה שקיימה עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הודיעה מנהלת הליגה כי היא מתכוננת לחזרת המשחקים, זאת על רקע המשך המלחמה מול איראן ובצל המשך מבצע "שאגת הארי".

על פי הודעת המנהלת, זו "ממשיכה לפעול באופן אינטנסיבי על מנת להבטיח את חידוש עונת המשחקים והשלמתה על הפרקט, וזאת לצד בחינת כלל החלופות האפשריות נוכח המצב הביטחוני".

על פי ההודעה, בין החלופות האפשרויות ישנו סיכוי לקיים את יתרת העונה במתכונת "בועה" כפי שנהגו בעונת הקורונה ראשי ליגת הכדורסל הטובה בעולם, ליגת ה-NBA, כשמנהלת הליגה תקיים את משחקי הכדורסל מחוץ לישראל במקום נייטרלי וכזה שיאפשר את חידוש המשחקים במהירות ובבטחה.

עם זאת, במנהלת הליגה אמרו כי מדובר בתכנית מגירה בלבד, כאשר עובדים עליה במסגרת היערכות לכל תרחיש אפשרי, והיא אינה מחליפה את המאמצים הנרחבים המושקעים בימים אלו כדי לאפשר את חזרת המשחקים לישראל בהקדם. במנהלת אמרו כי בכל מקרה העדיפות היא כמובן לשוב ולקיים את המשחקים בישראל וככל שהתנאים יאפשרו זאת, הליגה תפעל לשוב ולשחק בארץ באופן מיידי.

יו"ר ליגת ווינר סל, ארי שטינברג אמר: "המטרה שלנו ברורה - לשחק בבית, מול הקהל שלנו, ולסיים את העונה בצורה הספורטיבית ביותר בישראל. אנחנו פועלים לילות כימים יחד עם כל הגורמים הרלוונטיים כדי לאפשר את זה. יחד עם זאת, מתוך אחריות לליגה, לקבוצות ולאוהדים, אנחנו נערכים גם לאפשרויות נוספות. אם לא תהיה ברירה, נצא למתכונת של בועה. וגם אז, נתחיל מתוך כוונה ברורה לחזור לישראל מיד כשהתנאים יאפשרו זאת. אני רוצה להודות לשר מיקי זוהר על ההירתמות למען הספורט בישראל".