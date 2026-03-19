שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת', קיים היום (חמישי) תדרוך לעיתונאים שבו התייחס להתפתחויות האחרונות במערכה הצבאית מול איראן.

הגסת' הדגיש כי המטרות האסטרטגיות שקבעה וושינגטון בתחילת העימות לא השתנו, וכי הכוחות האמריקניים פועלים "לפי המטרה והתוכנית" המוקדמת כדי להשיג הכרעה ברורה.

במהלך דבריו, חשף הגסת' כי היום צפויה להתבצע "המתקפה הגדולה ביותר נגד איראן" מאז פרצה המלחמה.

הוא העריך כי הפעולות שבוצעו עד כה הסבו נזק כבד ובלתי הפיך לתשתיות הצבאיות של המשטר, ובמיוחד למערך הטילים הבליסטיים. "היכולת של איראן לייצר טילים בליסטיים חדשים כנראה נפגעה בצורה הקשה ביותר", ציין השר.