המסר המרגש של הגסת' לבנו

שר המלחמה של ארצות הברית סיים את התדרוך על המלחמה נגד איראן בדברים שאמר לבנו בן ה-13 בשיחה ביניהם.

"הבן שלי בן ה-13 נכנס למשרד שלי כשכתבתי את ההצהרה הזו. הוא שאל אותי לגבי המלחמה ועל המשפחות השכולות שפגשתי בבסיס דובר. אמרתי לו: 'הם נהרגו עבורך בני, כדי שהדור שלך לא יצטרך להתמודד עם איראן גרעינית'", סיפר הגסת'.

הוא הוסיף "למשפחות שאמרו 'סיימו את העבודה' אני אומר 'אנחנו נעשה זאת'".

במהלך התדריך הדגיש הגסת' כי המטרות האסטרטגיות שקבעה וושינגטון בתחילת העימות לא השתנו, וכי הכוחות האמריקניים פועלים "לפי המטרה והתוכנית" המוקדמת כדי להשיג הכרעה ברורה.

במהלך דבריו, חשף כי היום צפויה להתבצע "המתקפה הגדולה ביותר נגד איראן" מאז פרצה המלחמה.

הוא העריך כי הפעולות שבוצעו עד כה הסבו נזק כבד ובלתי הפיך לתשתיות הצבאיות של המשטר, ובמיוחד למערך הטילים הבליסטיים. "היכולת של איראן לייצר טילים בליסטיים חדשים כנראה נפגעה בצורה הקשה ביותר", ציין השר.