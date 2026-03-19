בנימין בן ניסן וחברים פרסמו קליפ לשיר החדש "איה", לציון שנתיים להסתלקותו של אלישע מאיר בנימיני ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים.

השיר נכתב והולחן על ידי בנימין בן ניסן, והוא מבוצע יחד עם אור שפייר. ההפקה המוזיקלית הופקדה בידי יפתח דקל, כאשר גם הכלים והגיטרות בוצעו על ידי שפייר ודקל.

"התאספנו, החברים, להוציא שיר לזכרו של אלישע - מאנשי רבנו הקדוש, שהאיר לנו דעת שלא להתייאש לעולם מן הבקשה והחיפוש", והביעו תקווה כי ימשיכו להפיץ את דרכו ואורו.

עוד הוסיפו: "יהי רצון שנזכה להמשיך ולהאיר את אורו של אלישע מאיר - אור של שמחה, תמימות ובקשה מתמדת, חיפוש אחר כבוד ה' יתברך, תמיד, בכל זמן ומקום".

בדברי ההקדמה לשיר צוטטו דברי רבי נחמן מברסלב: "וְעַל־כֵּן כְּשֶׁאָדָם נוֹפֵל, חַס וְשָׁלוֹם, לִבְחִינַת מְקוֹמוֹת אֵלּוּ, דְּהַיְינוּ לִבְחִינַת מְקוֹמוֹת הַמְטֻנָּפִים, נוֹפֵל לִסְפֵקוֹת וְהִרְהוּרִים וּבִלְבּוּלִים גְּדוֹלִים, וַאֲזַי מַתְחִיל לְהִסְתַּכֵּל עַל עַצְמוֹ, וְרוֹאֶה שֶׁרָחוֹק מְאֹד מִכְּבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ, וְשׁוֹאֵל וּמְבַקֵּשׁ אַיֵּה מְקוֹם כְּבוֹדוֹ, מֵאַחַר שֶׁרוֹאֶה בְּעַצְמוֹ שֶׁרָחוֹק מִכְּבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ, מֵאַחַר שֶׁנָּפַל לִמְקוֹמוֹת כָּאֵלּוּ, רַחֲמָנָא לִצְלַן, וְזֶה זֶה עִקַּר תִּקּוּנוֹ וַעֲלִיָּתוֹ, בִּבְחִינַת יְרִידָה תַּכְלִית הָעֲלִיָּה".

הפקת הקליפ בוצעה על ידי ידידיה מאיר תדהר, הצילום על ידי נדב גולדשטיין והעריכה על ידי נעם פרנקנבורג. ההפקה הכללית נעשתה על ידי ארגון "עורו שוכני עפר".