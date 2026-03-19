המדינה הגישה תגובה מקדמית לבג"ץ, ובה ביקשה לדחות את העתירה נגד הליך בחירת רב העיר תל אביב וכן לדחות את הבקשה למתן צו ביניים, זאת כדי לאפשר את קיום הבחירות במועדן.

התגובה הוגשה בהתאם להחלטת השופטת גילה כנפי-שטייניץ מלפני ארבעה ימים.

לפי עמדת המדינה, הליך הבחירות מתנהל באופן סדור ונמצא "בישורת האחרונה ממש". עוד נטען וכי העתירה מבקשת להביא לדחייה נוספת של הבחירות, מצב שלדבריהם נמשך מזה למעלה משמונה שנים שבהן אין רב עיר לתל אביב.

המדינה מדגישה כי "דין הטענות השונות שהועלו בעתירה להידחות ויש לאפשר את קיום הבחירות במועדן וכסדרן" ובהתאם מבקשת מבית המשפט לדחות את העתירה, לחייב את העותרים בהוצאות ולדחות גם את הבקשה לצו ביניים.

העתירה הוגשה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ על ידי סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו מיטל להבי ו-16 עותרים נוספים, נגד השר לשירותי דת והוועדה לבחירת רב העיר תל אביב.

במסגרת העתירה מבקשים העותרים כי בית המשפט יוציא צו על תנאי שיורה למשיבים לנמק מספר סוגיות מרכזיות הנוגעות להליך הבחירות.

בין היתר, מבקשים העותרים לברר מדוע לא מונו נציגי ציבור חדשים מטעם השר לשירותי דת באופן שישקף את מגוון האוכלוסייה הצורכת שירותי דת בעיר תל אביב-יפו.

עוד נטען בעתירה כי יש לבטל את החלטת ועדת הבחירות שלפיה לא ניתן להגיש מועמדות לתפקיד רב העיר, אף שהבחירות נדחו, ולאפשר הגשת מועמדויות בפרק זמן של 14 ימים ממועד ההודעה על הבחירות או במועד חלופי.

בנוסף, מבקשים העותרים לדחות את מועד הבחירות בהתאם לתקנות, כדי לאפשר הגשת מועמדויות נוספות וכן לאפשר למשרתי מילואים להשתתף בהליך הבחירות ללא מגבלה, בדומה למקרה שנקבע בעיר קריית אונו.

העותרים מוסיפים כי יש לבטל את החלטת השר לשירותי דת, שלטענתם התקבלה תוך התעלמות מטענות מהותיות של מועצת העיר תל אביב, זאת אף שבית המשפט הורה לשר לקיים חובת היוועצות בנושא.

התגובה מטעם המדינה נתמכה בתצהירו של מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, שהוגשה לפני יומיים.