תיעוד מהים הכספי: צה"ל השמיד ספינות טילים של הצי האיראני צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל מפרסם היום (חמישי) תיעוד מיוחד מהתקיפה חסרת התקדים שבוצעה אמש בים הכספי, מרחק של כ-1,300 ק"מ מישראל.

חיל האוויר, בהכוונת מודיעין חיל הים ואמ"ן, תקף שורת תשתיות מרכזיות של חיל הים האיראני הכפוף לצבא איראן, במטרה לשתק את יכולותיו המבצעיות במרחב הצפוני של המדינה.

תיעוד: תקיפת מפקדות בנמל חיל הים האיראני בצפון איראן צילום: דובר צה"ל

במסגרת התקיפה, עשרות כלי שיט צבאיים שהיו עגונים בנמל ספגו פגיעות ישירות. בין המטרות המרכזיות שהושמדו היו ספינות טילים מתקדמות שנשאו מערכות הגנה אווירית וטילים נגד צוללות, אוניות עזר וספינות משמר.

בנוסף, חיל האוויר השמיד את המפקדה המרכזית ממנה נוהלה הפעילות הימית בים הכספי, וכן תשתית לוגיסטית קריטית ששימשה לתיקון ותחזוקה שוטפת של הצי.

המבצע נוהל בזמן אמת מתוך בור חיל האוויר בשיתוף פעולה הדוק בין מפקדי הזרועות.