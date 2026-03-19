נועה ירון דיין שיתפה היום (חמישי) בפוסט שפרסמה במצבו של בנה נתן שנפצע במהלך פעילות מבצעית בלבנון.

היא מתארת את ארבעת הימים שחלפו מאז הפציעה כ"יום אחד ארוך ארוך" של חרדה, פגישות עם רופאים וכירורגים, והתמודדות עם המראות הקשים של הדם על הסדינים בבית החולים בנהריה.

"אני מעבירה בראש את הדקות הקשות, את דפיקות הלב, את הנסיעה בלילה בלי לדעת מה בדיוק אני אפגוש", כתבה.

לדבריה, חבריו של בנה שהגיעו לבקרו שחזרו את רגעי הפציעה וסיפרו כיצד פעל בגבורה בזמן אמת והציל את חייהם, תוך שהם מביעים פליאה על כך ששרד את התופת. "החברים שלו באו להגיד שהם לא מבינים איך הוא בחיים. לאט לאט ההבנה חודרת לי להכרה: קרה לנו נס מטורף. יקח זמן ושיקום וטיפול, אבל היה יכול להיות אחרת... מילימטר לכאן או לכאן".

"היום ראש חודש ניסן... זמן של ניסים לכל עם ישראל. זמן של התחלה חדשה. זמן של גאולה...היום גם חל יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב שהבטיח שביום ההולדת שלו, הוא זה שמחלק מתנות. כל כך הרבה פעמים הייתי אצלו, אמרתי תיקון הכללי והתחננתי ככה: בבקשה ריבונו של עולם, אל תשתמש בתפילה הזאת לכלום! תשאיר אותה בשמיים, וכשיבוא רגע רע, שיעמוד להם לזכות ויעזור להם להינצל", סיכמה.