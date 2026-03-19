תיעוד: תינוקות בעגלות בלב העימותים נחמן ברנד, חדשות כל העולם

חרדים קיצוניים ניסו היום (חמישי) למנוע את עבודות הרכבת הקלה בירושלים והגיעו להפגנה עם עגלות ילדים, ובהם תינוקות.

המשטרה השליכה עשרות רימוני הלם לעבר המפגינים, מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד הנחה להוציא את השוטרים המעורבים מהשטח - ולהביא לתחקור באופן מיידי.

לפי המשטרה, "מפרי הסדר הגיע לרחוב יחזקאל במטרה לגרום נזק לתשתיות הרכבת הקלה. הם פרצו בכוח לאתר העבודות והתעמתו עם העובדים במקום תוך שהם מנצלים באופן ציני ומסוכן פעוטות שהביאו עמם בעגלות, שיהוו עבורם 'כמגן אנושי' אל מול כוחות המשטרה. בנוסף, מפרי הסדר השתמשו בפעוטות ובעגלות על מנת לחסום את צירי התנועה".

לפי המשטרה, קצינה שהייתה במקום הכריזה על המחאה כהפרת סדר בלתי חוקית, ונתנה למפגינים "זמן סביר" להתפנות מרצון. "משסירבו מפרי הסדר להישמע להנחיות והמשיכו באלימות, החלו כוחות המשטרה בפעולות לפיזורם תוך שימוש בכוח ובאמצעים להשלטת סדר, במטרה להשיב את מרקם החיים התקין על כנו, ולמנוע המשך גרימת נזק", נמסר.

עוד נמסר כי שלושה שוטרים הותקפו על ידי המפגינים ונפצעו. אחד מהם, כך לפי המשטרה, ננשך על ידי אחד החשודים. המשטרה לא ציינה אם היו עצורים.