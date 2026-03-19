אירוע טרור התרחש אחר הצהריים (חמישי) בבנימין, כאשר רועה צאן יהודי הותקף באלימות קשה על ידי עשרות פורעים שיצאו מהכפר חירבת אבו-פאלח.

האירוע, שהסתיים בפציעה בראשו של הרועה, מוגדר על ידי התושבים כניסיון לינץ' שנגמר בנס.

התקיפה החלה כאשר עשרות פורעים ערבים ניצלו את תוואי השטח ומטעי הזיתים הסמוכים ליישוב עדי-עד כדי להתקרב לרועה הצאן באין רואה.

הפורעים הקיפו את הרועה והחלו לתקוף אותו באבנים ובאלות. למרות הפציעה, הרועה הצליח לשלוף את מכשיר הטלפון ולהזעיק עזרה מהצבא ומתושבי הגבעות הסמוכות לפני שנותק עמו הקשר.

במשך דקות ארוכות שרר חוסר ודאות לגבי גורלו של הרועה, עד שכוחות הצבא הגיעו לנקודה ומצאו אותו שוכב על הקרקע כשהוא מדמם מראשו ועדר הצאן נעלם.

בסריקות שערכו כוחות הצבא ותושבי האזור, נמצא רק חלק מהעדר. מתגבר החשד כי הפורעים ניצלו את המהומה כדי לגנוב חלק מהכבשים ולהבריחן אל תוך הכפר אבו-פאלח.

לאחר שקבל טיפול רפואי וחבישה בראשו, שחזר הרועה את רגעי האימה: "פתאום הקיפו אותי ערבים מכול הכיוונים, לא הבנתי מה קורה. ערבי רעול פנים חמוש באלה גדולה התחיל לחבוט בי בראשי, במקביל אני סופג מטחי אבנים מכול הכיוונים. כל הגוף שלי כואב, ניצלתי בנס".

בתקופה האחרונה מזוהה עלייה משמעותית בתקיפות רועי צאן ברחבי יהודה ושומרון, לצד הסתה גוברת בכפרים הקוראת לפגוע בנקודות ההתיישבות ובחוות.