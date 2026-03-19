למרות המלחמות, אזרחי ישראל ממשיכים להיות מאושרים.

מדד האושר העולמי השנתי התפרסם שוב, וישראל ממוקמת במקום השמיני והמכובד, כאשר מרבית אזרחי ישראל מרגישים מאושרים לחיות במדינה.

המדד מפורסם מדי שנה על ידי מרכז המחקר לרווחה באוניברסיטת אוקספורד. על פי הרשימה הנוכחית, מדינות סקנדינביה תופסות את המקומות הראשונים במדד האושר העולמי.

תושבי פינלנד הם המאושרים ביותר בעולם, כאשר מיד אחריהם נמצאים תושבי איסלנד. במקום השלישי נמצאת דנמרק. את המקום הרביעי תופסת בהפתעה קוסטה ריקה, הדירוג הגבוה ביותר אי פעם עבור מדינה מאמריקה הלטינית.

במקום החמישי נמצאת שוודיה, ומיד אחריה נורבגיה. הולנד תופסת את המקום השביעי בדירוג, כאשר ישראל מיד אחריה במקום השמיני.

ישראל היא המדינה היחידה מהמזרח התיכון שנכנסה לרשימת עשרים המדינות הראשונות המאושרות בעולם. את העשיריה הפותחת סוגרות לוקסמבורג ושוויץ.

ומיהם התושבים הכי פחות מאושרים בעולם? את תחתית הרשימה סוגרת אפגניסטן, במקום ה-147.

לפניה נמצאת סיירה לאון במקום ה-146, כאשר גם מלוואי, זימבבואה ובוטסואנה נמצאות בתחתית רשימת המדינות המאושרות בעולם.

תושבי ארה"ב נמצאים במקום ה-23 בדירוג השנתי, בעוד קנדה תפסה את המקום ה-25, ובריטניה דורגה במקום ה-29.