תקיפת אתר שיגור ואחסון דובר צה"ל

בכיר בחיל האוויר חשף נתונים על היקף הפעילות במבצע "שאגת הארי" עד כה, וציין כי במהלך 18 ימים בלבד היקף הפעילות האווירית השתווה לשנה שלמה. לדבריו, "טסנו ב18- ימים כמו במשך שנה שלמה".

על פי הנתונים, במסגרת המבצע הוטלו מעל 12,000 חימושים ובוצעו כ-8,500 תקיפות ברחבי איראן. בפרק זמן של פחות משלושה שבועות, טס חיל האוויר בהיקף השווה לשנה שלמה של פעילות בשגרה. עד כה, הושגו למעלה מ-90% יירוט של האיומים ששוגרו לעבר שטח מדינת ישראל.

בזירת איראן בוצעו כ-5,700 גיחות קרב, לצד מעל 540 מטסים למרכז ומערב המדינה וכ-50 מטסים לעומק. רק בטהרן הוטלו כ-3,600 חימושים.

בזירה הלבנונית הוטלו מעל 2,200 חימושים, הותקפו כ-2,000 מטרות, וכן מעל 220 מטרות ציד וכ-100 מטרות עוצם. בנוסף, בוצעו למעלה מ-1,000 גיחות קרב.

לפי הבכיר, צה"ל נכנס למערכה לאחר תכנון מוקדם רחב היקף שהתבסס על מודיעין מתמשך, אימונים ושיתוף פעולה אסטרטגי עם ארצות הברית. עוד צוין כי מרבית המטרות במבצע הן חדשות והופללו לאחר מבצע "עם כלביא".

עוד נמסר כי התוכנית המבצעית נבנתה לניהול מערכה מתמשכת תוך סנכרון בין התקפה להגנה, ניהול סיכונים והתאמה שוטפת של היעדים בזירות שונות.

במכת הפתיחה, לדבריו, "צה"ל תזמן 40 חימושים שסיכלו 40 אנשים תוך 40 שניות", ובהמשך בוצע "המטס הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר", במסגרתו השתתפו כ-200 מטוסים שתקפו אתרי שיגור ותשתיות.

התקיפות בוצעו בין היתר באמצעות שיטת "רכבות מטרו", המאפשרת תקיפות רציפות וסנכרון בין זירות שונות. עוד צוין כי כ-20% מהגיחות משנות יעד במהלך הביצוע.

על פי ההערכות, הפגיעה במשמרות המהפכה הביאה לפגיעה ביכולת הפיקוד והשליטה, תוך פעילות ללא תיאום מלא ולעיתים ביוזמות מקומיות. בנוסף, דווח על פגיעה רחבה בתעשייה הצבאית האיראנית והטלת מעל 1,200 חימושים על מתקני ייצור.

בזירה הצפונית צוין כי חלוקת המשאבים בין הגזרות מתבצעת באופן סדור, תוך שמירה על זמינות גבוהה של כלי טיס. עוד נמסר כי נרשמה הצלחה מלאה ביירוט כלל הכטב"מים ואחוזי יירוט גבוהים של איומים נוספים.

עוד הוסיף הבכיר כי קיימת גמישות גבוהה בהפעלת הכוחות והתאמה מתמדת לצורכי הלחימה, לצד ליווי אווירי מלא לכוחות הקרקע וסיוע מבצעי בזמן אמת.

לסיום צוין כי ניכרת פגיעה משמעותית במורל ובכשירות של משמרות המהפכה, וכי הושמדו כ-85% ממרכיבי העליונות של המשטר האיראני, לרבות מערכי הגנה אווירית ומערכות גילוי.