רגע לפני שהוא מציין אבן דרך היסטורית בקריירה עם אלבום אולפן מספר 30, אייל גולן משחרר את "בית מזכוכית".

השיר, שנכתב בשפה חשופה וישירה, מוגדר על ידי גולן כאחד השירים האישיים והכואבים ביותר שהקליט מעודו, כזה שמנסה לפרק את המחיצה שבין הכוכב על הבמה לאדם שמאחורי השם.

בטקסט של "בית מזכוכית", גולן מתייחס למציאות החיים תחת עין הציבור הבוחנת והדיגיטלית. הוא מתאר תחושת עייפות מהמרדף אחרי ה"תדמית" בעולם שבו הכל נגיש וחשוף.

הוא שר: "וככה זה חיים עם בית מזכוכית / אני חשוף ללא מדים וזה מתיש / כי בעולם כזה נגיש של ויקיפדיה זה מרגיש / שיש מרדף אחרי השם והתדמית".

השיר נוגע בנקודות רגישות של ביקורת וניסיונות "להשתיק את הרעש", כדבריו, תוך שהוא מצהיר על אמונתו: "כמו כל אדם אני רק עבד לבורא / אומרים יש מחילה למי שגם טועה".

הפזמון של השיר חושף התמודדות מורכבת עם המציאות האישית: "והאמת שמבפנים הלב שלי כבר חצי מת... רצו לראות אותי רק מתפרק".