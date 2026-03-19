המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונות של בעלי עסקים בבני ברק על איומים וסחיטה בטענות של שמירה על הצניעות.

התלונות מתארות שיטה של לחץ על בעלי חנויות להסיר תצוגות ופרסומות תוך איום בפעולות נגדם.

נועה לבייב, בעלת רשת חנויות לבגדי ילדים ועיצוב הבית, סיפרה שאישה שהזדהתה כנציגת "משמרת הצניעות" הגיעה לחנותה ודרשה להסיר בובות ילדים מהחלון.

"היא אמרה למוכרת: 'הבובות האלה בחלון לא יהיו פה. אם לא תורידו אותן, אנחנו נפעל בדרך שלנו'", סיפרה לבייב לורד ברלל מ'מעריב' שחשפה את התופעה. "מדובר בבובות של ילדים, לא נשים. ואפילו לא בובות מפורטות אלא דמויות חסרות זהות של ילדים".

לבייב פרסמה פוסט על המקרה שהפך ויראלי. "הרבה נשים חרדיות כתבו לי 'די, נחנקנו'", היא סיפרה.

עיריית בני ברק הוציאה הודעה שבה גינתה את האיומים. "החנויות והעסקים בעיר פועלים בהתאם להוראת רבני העיר ועל פי כללים שנאמרים בשפה ברורה ובדרכי נועם. ככל שישנם בודדים שבוחרים לאיים שלא בדרך התורה כלפי בעלי עסקים, העירייה אינה מגבה את מעשיהם כל עיקר", נמסר.

ממשטרת ישראל, מרחב דן, נמסר: "היום התקבלה תלונה מקוונת ונפתחה חקירה תוך איסוף ממצאים וראיות במטרה להגיע לחקר האמת".