מתיחות חריפה שוררת בעיר ערד בין התושבים החילונים לקהילת חסידות גור על רקע שיפוצים שבוצעו בימים האחרונים במבנה המתנ"ס ובמקלט ציבורי בעיר.

האירוע האחרון אירע אתמול כאשר נגרם נזק במבנה המתנ"ס בעיר. ראש העיר יאיר מעיין הגיש תלונה במשטרה והאשים "חבורה של בריונים מוסתים ושטופי שנאה" בהשחתת שיפוצים שנעשו במקום.

לטענתו, השיפוצים בוצעו באישור העירייה והמתנ"ס, והיו מיועדים לשימוש זמני של גני ילדים של חסידות גור למשך חודשיים-שלושה.

"מדובר בחדר מוזנח שעמד סגור במשך שנים", טען מעיין. "כנגד העבריינים תוגש תלונה למשטרה על השחתת רכוש ציבור, פריצה והסגת גבול. מי שיבחר בדרך האלימות, בצורה פלילית, יטופל בחומרה על ידי גורמי אכיפת החוק".

הגרסה של הצד החילוני שונה באופן מהותי. פעילים חילונים טענו כי נודע להם שבמשך שבועיים מתבצעים במתנ"ס שיפוצים ללא אישור ציבורי, במטרה להקים שני גנים לחסידות גור.

"העובדים דיווחו שמשלמים להם במזומן", טענו הפעילים שצוטטו ב'וואלה' שחשף את המקרה, וקראו להפסיק את העבודות.

מעיין דיווח על אירוע נוסף שבו, לטענתו, נכנסו פעילים חילונים למקלט בו לומדים אברכים של גור "באמצע היום וללא אזעקה, שהו בו דקות ארוכות, התקרבו לאברכים, נכנסו למרחב האישי שלהם בניסיון ליצור מהומה".

אחד הפעילים החילונים בעיר דחה את גרסת ראש העיר וטען כי האירועים הם תוצאה טבעית של מדיניות העירייה. "השלטון בעיר מייצג בבירור את המיעוט, שבזכותו יאיר מעיין יושב על כיסא ראש העיר", הוא אמר. "מעיין מוסר להם נכסים, והאווירה החרדית ברחוב מורגשת כמו שלא הייתה מורגשת מעולם".