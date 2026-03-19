טאקר קרלסון, איש התקשורת והמשפיען האמריקני האנטישמי, יוצא להגנתו של אוסוולד מוסלי, פשיסט בריטי שהזדהה עם המשטר הנאצי בגרמניה, וערך את חתונתו בביתו של יוזף גבלס בברלין ואדולף היטלר היה אורח בחתונה.

הבלוגר האוסטרלי נתן לוינגסטון חושף את הדברים, ומציין כי קרלסון טען כי "הפשע היחיד" של מוסלי היה "להיות האופוזיציה" לצ'רצ'יל, וזו הסיבה שבגללה נעצר במהלך מלחמת העולם השנייה.

לוינגסון מבהיר, כי מוסלי היה פשיסט, קיבל תמיכה כספית ממוסוליני, שמר על קשרים הדוקים עם גרמניה הנאצית, והנהיג את "איגוד הפשיסטים הבריטי" (British Union of Fascists) ואת ה"חולצות השחורות" (Blackshirts) - קבוצה בסגנון סמי-צבאי שהושפעה מתנועתו של מוסוליני, והייתה ידועה באלימות ובכוונה לפגוע בקהילות יהודיות.

מוסלי שירת בעבר כחבר פרלמנט בין 1918 ל-1931, תחילה כשמרן ולאחר מכן כחבר מפלגת הלייבור. אולם לאחר שהקים את איגוד הפשיסטים הבריטי ב-1932 ואימץ את הפשיזם, הוא מעולם לא היה רלוונטי אלקטורלית או קרוב להחזיק בתפקיד ציבורי שוב.

הוא נעצר ב-1940 משום שהממשלה הבריטית ראתה בו סיכון ביטחוני עם אהדה לכוחות האויב - ולא משום שהיה יריב פוליטי רציני.

לדברי לוינגסטון, "העובדה שקרלסון מציג את מוסלי - פשיסט מוצהר שהעריץ את היטלר - כגיבור מלחמה (כפי שטאקר מגזים), וטוען שהוא נרדף מסיבות פוליטיות טהורות, היא מטרידה מאוד".

השאלה חייבת להישאל, כתב לוינגסטון, היא האם טאקר קרלסון שונא את צ'רצ'יל כל כך עד שהוא מוכן להגן על פשיסט נאצי כמו מוסלי - או שהוא באמת מאמין שפשיסט נאצי כמו מוסלי היה פטריוט?

לא מזמן אמר טאקר קרלסון, כי אדולף היטלר לא רצה להרוג את כל היהודים, ולעומת זאת ראש ממשלת ישראל מאמץ גישה של רצח עם כלפי הפלסטינים המבוססת לדבריו על הציווי הדתי להשמיד את עמלק.