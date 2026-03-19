אמירת מזמור לתודה ללא קרדיט

יו"ר תנועת ש"ס, ח"כ אריה דרעי, קיים היום (חמישי) ביקור בבית החולים איכילוב בתל אביב, אצל עו"ד גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית ברמת גן, שנפצע באורח קשה בפיגוע דקירה וחזר להכרה בימים האחרונים.

במהלך הביקור, אליו התלוו מנכ"ל איכילוב פרופ' אלי שפרכר, ראש מטה משרד הבריאות ישראל אוזן ודובר ש"ס אשר מדינה, קיבל דרעי סקירה מפורטת על מצבו הרפואי של בן שמעון ועל הליך השיקום המורכב שעוד לפניו.

רגע השיא של הביקור נרשם כאשר דרעי עמד לצד מיטתו של בן שמעון, השניים אמרו יחד את "מזמור לתודה" בהתרגשות, כהודיה על הנס ועל השיפור המשמעותי במצבו.

דרעי חיזק את ידיו של בן שמעון ושל בני משפחתו השוהים לצדו, ובירך אותו ברפואה שלמה ובחזרה מהירה לאיתנו.