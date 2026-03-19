משרד התחבורה הכריע היום (חמישי) על חזרתה המדורגת של הרכבת הקלה בגוש דן לפעילות.

למרות הרצון המקורי לפתוח את מרבית התחנות, הוחלט לבסוף לאמץ את עמדת המשטרה ולהשאיר את התחנות התת-קרקעיות סגורות לשירות, על מנת להמשיך ולאפשר לציבור להשתמש בהן כמקלטים בטוחים.

החל מיום שני הקרוב בשעה 07:00, הרכבת תחל לפעול במתכונת של שני מקטעים עיליים מופרדים, ללא מעבר בתוואי התת-קרקעי.

המקטע הדרומי יפעל בין בת-ים (תחנת הקוממיות) לבין תחנת אליפלט בתל אביב. המקטע הצפוני: יפעל בתוך פתח תקווה, מהתחנה המרכזית ועד תחנת שנקר.

בשל המצב הביטחוני, הרכבת לא תחזור למתכונת מלאה ופעילותה תהיה מוגבלת. שעות הפעילות יהיו 07:00 בבוקר ועד 19:00 בערב.

הפעלת המתווה כפופה להערכת מצב נוספת שתיערך במוצאי שבת. התחנות התת-קרקעיות נשארות סגורות כרגע לנוסעים וממשיכות לשמש כמרחבים מוגנים עבור הציבור.

במקור, משרד התחבורה הציע לפתוח את רוב התחנות התת-קרקעיות, למעט שלוש תחנות בבני ברק וברמת גן שבהן לנים תושבים רבים באופן קבוע. אולם, משטרת ישראל התנגדה בתוקף למתווה זה.

המשטרה הבהירה כי כלל התחנות התת-קרקעיות משמשות כרגע כמקלטים המוניים, ופתיחתן לתנועת רכבות ונוסעים במקביל עלולה ליצור סיכון בטיחותי וביטחוני משמעותי.