צה"ל עדכן על שינויים במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, שייכנסו לתוקף ביום ראשון בשעה 06:00, במסגרת חלוקה דיפרנציאלית של אזורי הארץ.

על פי ההודעה, מספר אזורים יעברו ממדרג פעילות מצומצמת למדרג פעילות חלקית, בהם גולן דרום, הגליל התחתון, הכרמל, ואדי ערה, מנשה, שפלת יהודה, לכיש ומרכז הנגב, לצד החרגות ביישובים שונים בכל אחד מהאזורים.

במסגרת ההקלות, יתאפשר לקיים פעילות חינוכית במקומות שבהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. בנוסף, תותר התקהלות של עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 100 אנשים במבנה, בכפוף לאפשרות הגעה למרחב מוגן.

עוד נמסר כי ניתן יהיה לקיים פעילות במקומות עבודה בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני ונגיש. שאר אזורי הארץ יישארו ללא שינוי במדיניות.

על פי ההודעה, הלימודים יתאפשרו באזורי גולן דרום, למעט קצרין וקדמת צבי, וכן בגליל התחתון. בנוסף, אושרו לימודים באזור הכרמל, למעט דאלית אל-כרמל ועספיא.

גם אזורי ואדי ערה ומנשה נכללים בהרחבת ההקלות, אך במנשה הוחרגו בין היתר אור עקיבא, חדרה, ג'סר א-זרקא וחלק מיישובי המועצה האזורית חוף הכרמל.

באזור שפלת יהודה אושרו לימודים למעט בית שמש, ובאזור לכיש הוחרגו אשדוד, גן יבנה, יבנה וגדרה, לצד מספר יישובים נוספים במועצות האזוריות גן רווה, ברנר, גדרות וחבל יבנה.

כמו כן, באזור מרכז הנגב אושרו לימודים, למעט באר שבע ועומר.