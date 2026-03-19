סאלח מוחמדי, מתאבק נבחרת איראן בן 19, הוצא היום (חמישי) להורג יחד עם שני צעירים נוספים לאחר שהורשע במעורבות ברצח שני אנשי כוחות האכיפה.

מוחמדי, נחשב לאחת ההבטחות הגדולות בענף. בספטמבר 2024 זכה במדליית ארד בגביע הבינלאומי סאיטייב בקרסנויארסק שברוסיה, כשייצג את נבחרת איראן.

רק שלושה חודשים לפני שהוצא היום להורג, בפוסט האחרון שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, העלה סרטון מחזרתו לאימונים לאחר פציעה ממושכת וכתב: "והחזקנו מעמד מעבר למה שדמיינו לעצמנו".

בארגון "אמנסטי אינטרנשיונל" תקפו בחריפות את ההליך המשפטי וטענו כי ממוחמדי נמנעה הגנה משפטית והודאתו הוצאה ממנו תחת עינויים קשים ב"הליך מזורז שאינו דומה למשפט אמיתי".

בעוד שבאיראן מדווחים על כ-3,000 הרוגים מאז תחילת ההפגנות, דוחות של האו"ם מציירים תמונה מזעזעת בהרבה של למעלה מ-20,000 הרוגים. ארגון זכויות האדם HRANA מדווח על כ-7,000 הוצאות להורג שבוצעו בפועל.

רק אמש הודיעו השלטונות על מעצרם של מאות בני אדם נוספים בחשד לשיתוף פעולה עם ארה"ב וישראל.