הוועדה למיזמים ציבוריים בכנסת אישרה היום (חמישי) לקריאה שנייה ושלישית את הרפורמה לקידום התחרות בשוק הבנקאות, לאחר שישה עשר דיונים.

הרפורמה נועדה להגביר את התחרות בשירותים הבנקאיים בישראל באמצעות כניסת בנקים קטנים לשוק. הצעת החוק עברה פה אחד ותעלה בקרוב להצבעה במליאת הכנסת לאישור סופי.

יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת אוהד טל, אמר: "הרפורמה תיתן לצרכן הישראלי שירותי בנקאות טובים יותר, זהו יום חגיגי ואפילו היסטורי לפתיחת התחרות. לאורך השנים נעשו חוקים שהיוו תשתית לחוק הזה שיביא בשורה אמיתית לציבור".

ליבת הרפורמה מאפשרת לתאגידים מוסדיים פיננסים ותאגידי החזקה להקים "בנק קטן" שיוגדר כבנק שנכסיו הם עד חמישה אחוזים משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל, או "בנק זעיר" שיוגדר כבנק ששווי נכסיו לא עולים על 2.5 אחוזים משווי הנכסים של כלל הבנקים.

הוחלט כי בנק ישראל הוא שיפקח על הגופים הללו ויוודא שאין ניגודי עניינים בין אגפי חברת ההחזקה לבין הפעילות הבנקאית. במהלך הדיונים עלה חשש שפיקוח קשיח מדי ירתיע חברות מלהיכנס לשוק, אך משרד האוצר הסכים לדרישת הוועדה כדי להגן על הציבור.

בנוסף, הוועדה הכריעה כי תאגיד החזקות פיננסי גדול שיחזיק בבנק קטן, יוגדר כתאגיד ששווי כלל נכסיו אינו עולה על עשרה אחוזים. חבר הכנסת עודד פורר הביע התנגדות עקרונית למודל זה והגיש הסתייגות שנדחתה. "אני לא חי בשלום עם כניסת המוסדיים לתוך שוק הבנקאות ואני אצביע נגדו", הוא אמר.

כדי לעודד לקוחות לעבור לבנקים קטנים, הרפורמה כוללת מספר תמריצים: בנק קטן יוכל לפתח תעריפון עמלות עצמאי במנותק מבנק ישראל, ומנכלי הבנקים הקטנים יוחרגו מחוק הגבלת שכר הבכירים למשך שבע שנים, זאת כדי לעודד כניסת כלכלנים חזקים לניהול בנקים קטנים.

תוקם ועדה מייעצת לרפורמה שתעקוב ותלווה את יישום הרפורמה, עם נציגים ממשרד האוצר, בנק ישראל ורשות ההון. הוועדה תציג לוועדת הכלכלה של הכנסת אחת לשנה את התקדמות הרפורמה ואת החסמים לכניסת בנקים קטנים לשוק, וכן תבחן את החסמים מול איגודי הקריפטו.