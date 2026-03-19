בעוד שבוע תעלה נבחרת ישראל לשחק לראשונה מזה זמן רב משחק בינלאומי במסגרת משחק ידידות כשתפגוש את נבחרת גיאורגיה.

הערב (חמישי) קיבלה הנבחרת הישראלית וראשי ההתאחדות לכדורגל בשורה אדירה ומשמחת במיוחד.

היה זה כאשר פיפ"א, ארגון הכדורגל העולמי, הודיעה כי החליטה שלא לנקוט צעדים כנגד ישראל ובכך למעשה דחתה את בקשתה של התאחדות הכדורגל הערבית להשעות את ישראל מכל פעילות בינלאומית.

זו לא הפעם הראשונה בה התאחדות הכדורגל הערבית מנסה לגרום לפגיעה ספורטיבית בישראל, כאשר הפעם אלה ניסו לטעון כי צריך לנקוט צעדים כנגד ישראל בשל השתתפותן של קבוצות ישראליות בתחרויות מקומיות, כשמדובר בקבוצות הפועלות לכאורה מחוץ לקו הירוק.

בפיפ"א החליטו לבחון את הנושא על ידי ועדת הממשל, הביקורת והציות של פיפ"א, והיום לאחר הבדיקה הודיעו כי החליטו שלא לפעול כנגד ישראל ולדחות את דרישתם של הערבים.

"מעמדה המשפטי הסופי של הגדה המערבית נותר סוגיה לא פתורה ומורכבת מאוד לפי המשפט הבינלאומי", נכתב בהודעת פיפ"א, במה שאמנם משאיר פתח לדיון בעתיד אך בעיקר מאפשר לישראל כרגע את המשך פעילותה בזירה הספורטיבית הבינלאומית.

עם זאת, הודיעה פיפ"א על קנס כספי משמעותי כנגד ישראל, זאת בעקבות פניית ההתאחדות הערבית והטענות לשירים גזעניים שנשמעו ביציעים בכדורגל הישראלי.

ועדת המשמעת של פיפ"א הודיעה כי הטילה על ההתאחדות הישראלית קנס בגובה 150 אלף פרנק שווייצרי, כ-600 אלף שקל, כאשר לפי ההחלטה, ההתאחדות הישראלית נמצאה אחראית "להפרת סעיפים בקוד המשמעתי של הארגון הנוגעים להתנהגות פוגענית, אפליה ופגיעה בעקרונות הפייר פליי".

בנוסף לקנס, פיפ"א חייבה את ההתאחדות לנקוט צעדים למניעת אפליה. במסגרת זו, בשלושת משחקי הבית הבאים שלה במפעלים רשמיים של פיפ"א, תידרש ישראל להציג שלט עם המסר: "Football Unites the World - No to Discrimination".

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל אמר בתגובה להחלטת פיפ"א: "אנחנו פועלים כל העת בדרכים שונות, מרביתן אינן מובאות כלל לידיעה, כדי להדוף פעם אחר פעם ניסיונות נואשים לפגוע בכדורגל הישראלי מתוך מניעים פוליטיים. לצערי זה לא ייפסק, לשמחתי יש מי שהקשיבו לנו בלב חפץ והבינו היטב כי אל להם ליפול למלכודת הזאת. אני משוכנע כי נכונו לנו גם בהמשך אתגרים גדולים בזירה הבינ"ל, אבל גם ימים יפים על כר הדשא".