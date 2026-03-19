אירוע קשה התרחש מוקדם יותר היום (חמישי) בכביש 465 בין היישובים נווה צוף ועטרת בבנימין.

רכב פלסטיני התנגש בעוצמה בטרקטורון עליו רכבו נער ונערה תושבי נווה צוף, וגרם לפציעתם באורח בינוני וקשה.

צוותי הרפואה שהוזעקו לזירה העניקו טיפול ראשוני לשני הפצועים, שסובלים מפגיעות אורתופדיות מורכבות כתוצאה מעוצמת ההתנגשות. השניים פונו להמשך טיפול בבית החולים.

הפצוע טוען בנחרצות כי לא מדובר בתאונה מקרית. לדבריו, הוא ראה את הנהג הפלסטיני מבחין בהם ומאיץ את רכבו במכוון כדי לפגוע בהם.

חוקר תאונות שנשלח לזירה קבע בשלב ראשוני כי מדובר בתאונת דרכים. לפי גורמי הצבא, מזג האוויר הקשה ששרר באזור גרם לראות לקויה, והנהג הפלסטיני פגע בטרקטורון לאחר שלא הבחין בו בזמן.

חבריהם ובני משפחותיהם של הפצועים מבקשים מהציבור להרבות בתפילה לרפואתם המהירה והשלמה של: טל בת שירה גילה ואלרואי אליעזר בן אריאלה אורית