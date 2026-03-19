את אחד משיאיה הגדולים ביותר בזירה האירופית, רשמה מכבי ת"א בגמר היורוליג של עונת 2004 כשהביסה את סקיפר בולוניה בהפרש בן 44 נקודות.

הערב (חמישי) רשמה התל אביבית השניה במפעל היורוליג היוקרתי, בעונתה הראשונה אי פעם במפעל האירופי הבכיר, הישג היסטורי לא פחות גדול ומול יריבה איטלקית נוספת מהעיר בולוניה.

היה זה כאשר הפועל תל אביב "אירחה" בסופיה את וירטוס בולוניה במסגרת המחזור ה-32 של מפעל היורוליג היוקרתי.

האדומים מת"א הגיעו אל המשחק הערב עם רצף של שלושה ניצחונות במפעל מאז שבה לשחק בו לאחר פתיחת מבצע "שאגת הארי", ובידיעה כי הם חייבים ניצחון בכדי לעשות צעד משמעותי אל עבר שלב הפלייאוף של היורוליג במטרה לתקוע יתד ולקבל כרטיס למפעל הבכיר גם בעונה הבאה.

וכך זה אכן היה נראה.

הפועל ניצלה את הסגל החסר של היריבה האיטלקית והיכתה בה ללא רחם. לאחר 10 דקות ראשונות של משחק הובילה הפועל בתוצאה 19:34 ואל הפסקת המחצית ירדה כשהיא מובילה בבטחה עם לא פחות מ-25 נקודות הפרש, 40:65.

למעשה, הרבע הראשון הערב של האדומים מת"א שעד לפתיחת המתקפה באיראן התדרדרה, היה הכי טוב שלה העונה כששברה בו את שיאה העונתי שקבעה נגד מילאנו בפברואר עם 29 נקודות. רק ברבע אחד העונה קלעה יותר נקודות - ברבע השלישי מול דובאי אז הפכה פיגור לניצחון עם 35 נקודות ברבע אחד, אחד יותר משקלעו הערב.

כמות הנקודות שקלעה הערב הפועל בסיום המחצית הראשונה הייתה כבר להיסטורית של ממש, כאשר זו עקפה את כמות הנקודות שקלעה במחצית אחת מול אותה דובאי, כשקלעה מולה אז 62 נקודות.

רק קבוצה אחת קלעה יותר נקודות במחצית ראשונה העונה ביורוליג - וולנסיה שקלעה 68 במחצית הראשונה בניצחון על באסקוניה בחודש שעבר.

הערב זה נגמר עם זה נגמר עם 91:109 לזכות האדומים מת"א שנאלצים לשחק מחוץ לישראל וכעת הם יחד עם ולנסיה הספרדית נמצאים בחלק העליון של טבלת היורוליג, במה שעשוי להעניק לשתיים הללו כרטיס מובטח גם לעונה הבאה.