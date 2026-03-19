האומנים יהודה שקד ומלאכי יצחקי משיקים את השיר "ברוך אל עליון", פיוט עתיק שנכתב לפני למעלה מ-800 שנה על ידי רבי ברוך ממגנצא, בעיבוד מוזיקלי חדש לשבת. השיר כולל לחן של ר' משה גולדמן מחסידות באבוב, ועיבוד והפקה מוזיקלית של יגאל שטטנר.

"מודים לקב"ה על הזכות להאיר אור חדש לשבת הקדושה, זכינו אחרי עבודה הרבה להוליד שיר מלא בשמחה ורגש, להכניס חיות מיוחדת לשבת שתמשוך עמה את עמ"י. שיר שנכתב לפני למעלה מ800 שנה ע"י רבי ברוך ממגנצא, מתוך תקופת הגלות", מספרים.

"תקופה בה עמ"י היה ללא בית ורחוק איש מרעהו, השבת הייתה יותר מהכול מקור טעינה רוחני. עוגן לסירה בסערה, וב"ה אנחנו זוכים לחיות פה בארץ הקודש בתהליך גאולי לא נתפס. וגם בדורנו אנו זקוקים למקור טעינה לרוח שלנו מפני האתגרים הבאים עלינו".

השניים מוסיפים: "לפני 80 שנה איפה היינו ואיפה אנחנו היום. עם שהיכו אותו כל חייו בכל מקום שהיה מעם כל זה- התגבר, נהג כלביא ושאג כארי. מעת הולדתו במצרים ועד לימנו אנו בהם אנחנו נלחמים על ביעור הרשע מהעולם והוספת הטוב.

כשאנחנו אומרים שעמ"י הוא אור לגוים ולב באברים אין אנחנו אומרים זאת מתוך גאווה אלא אומרים זאת מתוך תודעת שליחות. עמ"י דוחף את כל אומות העולם למקום טוב יותר, למקום מוסרי וערכי".

בהמשך הם מתארים: "בתקופה זו אנחנו זוכים ממש לפריחה גדולה בעמ"י, פריחה שהיא גאולה לעולם, פריחה של הטבע שהיא ממש מבשרת לנו על הפריחה שלנו בתור עם ויחידים".

עוד ציינו: "גודל השעה מזמן אתגרים לא קטנים, אפשר להסתכל במבט צר על המציאות ולראות רק את הקושי ואת האתגר. אנשים יושבים בממ"ד ימים שלמים, מלחמה בחזיתות שונות וחיילנו נמצאים בסכנה, ומאידך אפשר לבחור לראות את התמונה הגדולה, לא להתעלם מהאתגרים אך לראות את כל הטוב שיש בנו בעמ"י.

איך שחיילנו ממריאים וחוזרים לביתם לשלום, מערך המודיעין שהביא לחיסול מנהיגיהם אחד אחרי השני ברמה שכבר התרגלנו, גמחי"ם וארגוני החסד שפועלים רבות בחזית ובעורף מתוך רצון להרבות אהבה וחסד. איזה עם יש לנו! וכולנו יכולים להמשיך ולהוסיף כי באמת הלב של עמ"י רחב רחב רחב".

לדבריהם, "השירה והניגון בשבת מחברים אותנו למבט טוב על המציאות, וממלאים אותנו בכוחות לחיות את החיים בגדלות ולא בקטנות. שנזכה!".

לצד השירה של יהודה שקד ומלאכי יצחקי, השתתפו ביצירה גם יגאל שטטנר על גיטרה ופסנתר וכן בעיבוד ובהפקה, אהוד שאואט בכינור, ואורי כהן במיקס. קליפ המילים הופק על ידי איתמר ינקוביץ', צילום התמונה בוצע על ידי רבקה יפה, ועל יחסי הציבור והדיגיטל הופקד יהודה יפין.