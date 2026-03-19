כמאה פעילים מכל רחבי הארץ התקבצו היום (ה') באלון מורה לצורך תרגול הכנת מנחת העומר, במטרה להיערך להקרבתה במוצאי יום טוב ראשון של פסח. התרגול כלל את כלל שלבי ההכנה, החל מהקציר ועד להפקת הסולת הנדרשת.

כבר בשלב קצירת השיבולים בשדות קיבוץ בית קמה, הבחינו המשתתפים כי הגרעינים גדולים ושמנים מהרגיל, תוצאה של גשמי הברכה שירדו השנה. נתון זה עורר הערכה מוקדמת כי התרגול הנוכחי יניב תוצאות טובות יותר מהעבר.

ואכן, לראשונה מאז תחילת התרגולים, הצליחו המשתתפים להגיע לכמות הסולת הנדרשת - עשירית האיפה, המכונה "עומר", שהם כ-2.5 ליטרים - בפחות מ-12 שעות מתחילת התהליך. מדובר בהתקדמות משמעותית לעומת שנים קודמות.

הפעילים מסרו כי לאחר התרגול השנה הם כבר יכולים לומר בביטחון מלא שהם מסוגלים לעמוד ביעד ולהכין את מנחת העומר במהלך הלילה במוצאי החג, כך שבבוקר תהיה מוכנה להקרבה על המזבח - פעולה המתירה את התבואה החדשה של השנה.

את תהליך התרגול מובילה צביה סביר, חוקרת ותיקה בתחום הכנת המנחות, המעבירה סדנאות עיוניות ומעשיות.

בנוסף, אשר קורלק, בעל מפעל לייצור מכונות ניפוי ומטחנות לתעשייה, פיתח שתי מכונות ייעודיות לצורך ניפוי וקילוף קליפת הגרעין לאחר הקלייה. לדבריו, בכל תרגול מופקים לקחים חדשים, ובהתאם להם מתבצעים שדרוגים במכונות.