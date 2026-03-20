הפנטגון שוקל לשלוח כוחות נוספים למזרח התיכון, עם דגש על אזור מצרי הורמוז, כך דווח באתר "פוליטיקו", על רקע החרפת העימות מול איראן.

על פי הדיווח, ארצות הברית כבר הציבה כ-50 אלף חיילים באזור, וכעת מתקיימים דיונים על הרחבת הפריסה, מהלך שעשוי להעמיק את המעורבות האמריקנית בלחימה.

ברקע המהלך עומדים ניסיונותיה של איראן לחסום את מצרי הורמוז - נתיב ימי אסטרטגי שדרכו עובר כחמישית מאספקת הנפט העולמית, ואשר הפגיעה בו כבר משפיעה על הכלכלה העולמית ועל בעלות בריתה של ארצות הברית.

לפי גורמים המעורים בפרטים, שלוש ספינות של חיל הים האמריקני הנושאות כ-2,200 נחתים צפויות להגיע לאזור כבר בשבוע הקרוב. הגעתן עשויה לאפשר פריסת כוחות באיים במפרץ הפרסי לצורך הגנה על נתיבי השיט.

עוד עולה מהדיווח כי אחת האפשרויות הנבחנות היא שילוב הנחתים בפעולה באי ח'ארג - מוקד ייצוא הנפט המרכזי של איראן - לאחר שבשבוע שעבר הותקפו בו עשרות מטרות צבאיות.

במקביל, הלחימה נמשכת והיקף התקיפות מתרחב. בארצות הברית ציינו כי צפויות תקיפות נוספות בהיקף רחב, לצד בחינת בקשה תקציבית של כ-200 מיליארד דולר למימון הפעילות הצבאית.