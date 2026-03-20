שני הולכי רגל נהרגו ונער אחד במצב אנוש בשלוש תאונות דרכים באזור הצפון.

בחיפה, אדם בן 53, תושב קריית חיים, נהרג בתאונת פגע וברח בדרך יגאל ידין בחיפה - חובשים ופראמדיקים של מד"א הגיעו לזירה ונאלצו לקבוע את מותו במקום.

לאחר חקירה קצרה, שוטרי תחנת זבולון איתרו את החשוד בתאונה ועצרו אותו. הוא נלקח לחקירה. תחילה מסרה המשטרה כי התאונה התרחשה בזמן אזעקה, אך בהמשך מד"א מסר כי התרחשה לפני ההתרעה המקדימה.

חובש בכיר במד"א אסי אזולאי סיפר: "הגענו למקום וראינו גבר בן 53 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה לאחר שככל הנראה נפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו פציעתו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום התאונה".

בנהריה, רוכב קלנועית בן 74 נהרג לאחר שנפגע מרכב בדרך באבא סאלי בעיר. על פי גורמי רפואה, רוכב הקלנועית פונה מהמקום במצב קשה למרכז הרפואי לגליל, שם נקבע מותו. נהג הרכב פונה מהמקום במצב קל.

באום אל פחם, נער כבן 15 ככל הנראה נפגע מרכב, מצבו אנוש. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייאה לפני שפונה לבית החולים עם חבלה רב מערכתית.

חובש מד"א עבד אלחכים אבו תוראבי, סיפר: "הנער שכב במרכז הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ומאומצות והוא פונה לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה".