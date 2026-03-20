במדינת ישראל של 2026, ילד יכול להסתובב עם הוריו בקניון הומה אדם, לשבת במסעדה או לעבור בין מדפים בסופר תחת אזעקות מתוך נקודת הנחה שיש מרחב מוגן בקרבת מקום. אבל את הדבר הבסיסי ביותר, לשבת בכיתה מסודרת עם המחנך ולפגוש חברים בני גילו, דווקא את זה אוסרים עליו.

עם פתיחת מבצע 'שאגת הארי' נסגרה מערכת החינוך בן-לילה. בלי אבחנה, בלי ניסיון אמיתי לייצר מדרג, בלי לשאול האם יש הבדל בין מוסד מיושן שאין בו מיגון לבין מוסד חדש, מתוכנן, מפוקח, כזה שנבנה בדיוק למצבים הללו.

וכאן מתחיל האבסורד. שנים ארוכות המדינה השקיעה הון עתק בהקמת מרחבים מוגנים במוסדות חינוך. זה לא היה בגדר המלצה אלא חובה. כל תקן, כל אישור, כל תכנון אדריכלי - הכול הוכפף למחשבה אחת: מה עושים בזמן חירום.

והנה מגיע זמן החירום, והמערכת כולה מתנהלת כאילו כל זה לא קיים. כאילו המיגון הוא סעיף בירוקרטי בטופס - לא כלי שאמור לאפשר המשכיות חיים.

הטיעון הרשמי נשמע מוכר: זהירות, אחריות, חוסר ודאות. מילים נכונות, בוודאי. אבל הן מתנגשות חזיתית עם המציאות שמתרחשת במקביל: המשק לא נסגר, מקומות עבודה ממשיכים לפעול, מרכזי קניות הומים אדם, והכול - בצדק - תחת ניהול סיכונים שמבוסס בדיוק על אותם מרחבים מוגנים.

כלומר, המדינה יודעת לנהל סיכונים. היא עושה זאת בכל תחום כמעט. רק לא כשמדובר בילדים שהעתיד שלהם תלוי בין היתר במוסד החינוכי; שכבר פספסו חודשים ארוכים מלימודיהם בתקופת הקורונה.

ובמגזר החרדי הפער הזה צורם שבעתיים, משום שכאן גם לא קיימים הפתרונות החלופיים שהמערכת הכללית נהנית מהם. אין זום, אין פלטפורמות דיגיטליות מסודרות, ומה שנשאר הוא אותו "מרחב קולי" ידוע לשמצה - שיעור מוקלט שמושמע בבית בזמן שהילד מתעסק בעוד עשרה דברים, והמחנך, אחרי הכנה ממושכת ומאמץ לא מבוטל, מגלה שבקושי קומץ תלמידים הקשיבו לו.

ומול כל זה עולה שאלה אחת, פשוטה עד כדי מביכה: אם המדינה מאפשרת לילד להסתובב בקניון סמוך למרחב מוגן, מדוע היא אינה מאפשרת לו לשבת בכיתה ממוגנת, עם סדר יום, עם מסגרת, עם לימוד אמיתי?

ח"כ יעקב אשר היה כמעט היחיד שהרים את הכפפה כשהעז לדרוש לבחון מחדש את ההנחיות ולהציע מודל סביר של פתיחה מדורגת במוסדות בהם מיגון תקני: חלוקה למשמרות, שליטה בעומסים, שמירה על כללי הבטיחות. פשוט וקל - פשוט שימוש בכלים שהמדינה עצמה יצרה.

אבל נדמה שהבעיה עמוקה יותר. מסתבר שקל מאוד למערכת לקבל החלטה גורפת שסוגרת הכול, להציג את עצמה כ'אחראית', ולדחות כל מורכבות בשם הזהירות. הרבה יותר קשה לנהל מדיניות דיפרנציאלית, שמבחינה בין מקומות, תנאים וסיכונים שונים. זה דורש מחשבה, ובעיקר דורש אומץ.

וכאן בדיוק נכנסת גם הפוליטיקה. כי כשמדובר בכלכלה, הלחץ עובד, והמשק מקבל פתרונות מהירים וגמישים. כשמדובר בציבור החרדי ובמוסדות החינוך שלו - הגמישות הזו נעלמת, והמדיניות הופכת פתאום קשיחה, אחידה, מנותקת מהמציאות בשטח. לא תמיד מתוך כוונה רעה, אבל לעיתים מתוך חוסר הבנה, ולפעמים גם מתוך נוחות פוליטית שלא ממהרת להסתבך עם כותרות.

כך, בין אזעקה לאזעקה, מתברר שלא חסרים לנו מרחבים מוגנים אלא רק מרחב של היגיון.

הכותב הוא עורך השבועון החרדי "בקהילה"