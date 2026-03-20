סקר "מעריב" המתפרסם הבוקר מוצא כי בקואליציה נמשכת המגמה של התחזקות הליכוד על חשבון עוצמה יהודית.

מהסקר עולה כי מפלגת הליכוד מתחזקת השבוע במנדט ועולה ל-28 מנדטים, שניים יותר בהשוואה למצבה לפני פרוץ המלחמה נגד איראן

לעומת זאת, עוצמה יהודית נחלשת במנדט ל-7 מנדטים, שניים פחות מאשר היו לה לפני פרוץ המלחמה.

חלוקת המנדטים המלאה בסקר: הליכוד 28, בנט 21, ישר! עם איזנקוט 11, הדמוקרטים 10, ישראל ביתנו 10, ש"ס 8, יש עתיד 8, עוצמה יהודית 7, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5, רע"מ 5.

מפלגת הציונות הדתית היא הקרובה ביותר לאחוז החסימה אך לא עוברת אותו ואחריה כחול לבן, המילואימניקים בראשות הנדל ובל"ד מתחת לאחוז החסימה.

גוש הקואליציה מגיע ל-50 מנדטים, גוש האופוזיציה ל-60 כשהוא לא מסוגל להקים ממשלה ללא המפלגות הערביות.

גם בתרחיש של איחוד בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט ומפלגת ישר תמונת הגושים נותרת זהה. איזנקוט ובנט אמנם מקבלים 33 מנדטים והליכוד 28, אך האיחוד משפיע לרעה על מפלגות אחרות בגוש השמאל. מפלגת הדמוקרטים יורדת ל-10 מנדטים ויש עתיד מתרסקת ל-7.