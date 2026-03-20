משרד האוצר וההסתדרות הודיעו כי הגיעו להסכמות עקרוניות בנוגע למתווה פיצויים לעובדי המגזר הציבורי בתקופת "שאגת הארי".

ההבנות עוסקות ברמת השכר שתשולם לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני, ונועדו להבטיח איזון בין רציפות השירות הציבורי לבין מתן רשת ביטחון לעובדים.

המשא ומתן מנוהל על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר, אפי מלכין, מול יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד. באוצר ציינו כי נרשמה התקדמות משמעותית בשיחות וכי הצדדים פועלים כעת לעיגון ההבנות במסגרת הסכם קיבוצי שצפוי להיחתם בתקופה הקרובה.

לפי המתווה שסוכם, במקרים של סגירת מקום עבודה או צמצומו עקב הנחיות פיקוד העורף, כאשר לא התאפשרה עבודה מרחוק, תינתן השתתפות מעסיק בגובה 100% בשכר בשבועיים הראשונים, ולאחר מכן 80% בשבועיים הבאים, כאשר בגין השתתפות העובד ינוכו ימי חופשה שנתית.

באשר לאוכלוסיות מוסכמות, ובהן הורים לילדים עד גיל 14 שנעדרו בשל סגירת מוסדות חינוך, אנשים עם מוגבלות או קרוביהם ואוכלוסיות נוספות שיסוכמו, נקבע כי תינתן השתתפות בגובה 90% בשבועיים הראשונים ו-75% בשבועיים שלאחר מכן.

עוד נקבע כי עובדים שפונו ממגוריהם בהוראת גורם מוסמך עקב נזק לבתיהם יהיו זכאים להשתתפות מעסיק בגובה 100% למשך שמונה ימים ממועד הפינוי. עובדים שחזרתם לארץ התעכבה בשל ביטול טיסות יהיו זכאים ל-80% בשבועיים הראשונים ו-50% בשבועיים שלאחר מכן.

במקרים אחרים שאינם נכללים בקטגוריות אלו, תינתן השתתפות בגובה 60% בשבועיים הראשונים ו-50% בשבועיים שלאחר מכן. לצד זאת הודגש כי עובד שנקרא לעבודה, ממקום העבודה או מרחוק, וסירב לכך, לא יהיה זכאי להשתתפות כלל (0%), וימי היעדרותו ייחשבו על חשבון ימי החופשה השנתית בלבד.

בנוסף, הוסדרו סוגיות הנוגעות לחופשות בתקופת חג הפסח. במקומות עבודה שבהם נהוגה חופשה מרוכזת בחול המועד, תחול החופשה גם בתאריכים 29.03-31.03. יום החופשה שתוכנן ל-31.03 נדחה למועד אחר שיסוכם בין הצדדים, ויתאפשר לעובדים להיכנס ליתרת חופשה שלילית, בכפוף לכללים שייקבעו בהסכם הקיבוצי.