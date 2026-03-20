שר המורשת עמיחי אליהו הודיע הבוקר (שישי) כי השלים את חוות דעתו בעניין חנינת ראש הממשלה, לאחר תקופה של התייעצויות ובחינה משפטית מקיפה.

לדבריו, חוות הדעת צפויה להיות מונחת בקרוב בפני נשיא המדינה יצחק הרצוג לצורך קבלת החלטה.

אליהו ציין כי מאז הוטלה עליו האחריות להגיש את המלצתו, קיים שורה ארוכה של התייעצויות עם אנשי רוח וביטחון, רבנים, מילואימניקים שחזרו מהחזית, משפטנים ומובילי דעת קהל, "הכל כדי להגיע להחלטה המדויקת והנכונה ביותר".

לדבריו, במסגרת עבודתו למד פסקי דין וחומר משפטי רלוונטי הנוגע לפסיקה בישראל וכן לדין המשווה בעולם, "אני מעדכן שבשעות האחרונות סיימתי לגבש ולכתוב את חוות הדעת הסופית, ובעז"ה היא תונח בהקדם האפשרי על שולחנו של הנשיא".

השר הוסיף כי ההליך אינו מסתיים עם הגשת חוות הדעת, "לאחר הכרעתו של נשיא המדינה, התיק יחזור לצורך 'חתימת קיום', במידה ויוחלט לחון את ראש הממשלה".

כזכור, אליהו קיבל לפני כשבועיים את סמכויות הטיפול בתיק החנינה משר המשפטים יריב לוין, זאת בשל חשש לניגוד עניינים.