בעקבות המלחמה והשיבושים בתעופה הבינלאומית מצאו את עצמם למעלה מ-100 משגיחי כשרות ושוחטים של בד"ץ "יורה דעה" תקועים בחמש מדינות בדרום אמריקה, כשהסיכוי שלהם להגיע לישראל לקראת חג הפסח הולך ומצטמצם.

הבד"ץ החליט על מהלך יוצא דופן: שכירת מטוס פרטי בעלות של מאות אלפי דולרים שיחזיר את כולם הביתה.

המשגיחים והשוחטים פועלים זה מספר חודשים באורוגוואי, פרגוואי, ארגנטינה, ברזיל וצ'ילה במסגרת עבודתם השוטפת.

בשבועות האחרונים, עם התקרבות החג, התברר כי ביטולי הטיסות והעומס על המערכת האווירית מסכנים את יכולתם לשוב הביתה במועד.

מנגד, הפסקת העבודה מוקדמת הייתה עלולה לפגוע באספקת הבשר לחג ולהעלות את המחירים לצרכנים.

ההנהלה העבירה את ההחלטה לרב שלמה מחפוד, ראש הבד"ץ, שהורה לשכור מטוס פרטי של חברת "ישראייר" שיאסוף את כל הצוותים מנקודת איסוף מרכזית במדריד.

ההנחיה שניתנה הייתה ברורה: העלות לא תועבר לציבור ולא תבוא על חשבון העובדים.

בנוסף, הארגון הודיע כי אם יישארו מקומות פנויים במטוס, תינתן עדיפות לעובדי כשרות מארגונים אחרים שנתקעו בחו"ל.

כמו כן הוכנה תוכנית גיבוי: עובדים שלא יצליחו להגיע למדריד בזמן יועברו לקהילה היהודית בגיברלטר, שם יתארחו לחג עד שתתאפשר חזרתם לארץ.