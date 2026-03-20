רון דרמר חזר. לא בשקט, לא כיועץ חיצוני, לא בתפקיד כלשהו שמאפשר לו להישאר מחוץ לזרקור. הוא חזר לליבה. מנהל את התיק הלבנוני, יושב בקבינט המצומצם, מנהל משא ומתן עם לבנון, ולפי הדיווחים אפילו ביקר בסעודיה. מי שחשב שהפרישה שלו בנובמבר האחרון סגרה פרק - טעה.

בשיחה שקיים השבוע בניו יורק ונחשפה ב'ידיעות', דרמר הודה לראשונה בפומבי: "הוא ביקש שאתערב". ההוא זה נתניהו. והבקשה הזו לא הייתה מתוך חולשה.

נתניהו הוכיח במלחמה הזו שהוא מסוגל לנהל את הקשר עם וושינגטון לבד, ללא מתווכים, ללא יועצי תקשורת, ללא כל מערכת הביניים שבדרך כלל מלווה מנהיגים. רק הוא וטראמפ. והתוצאות דיברו בעד עצמן.

אבל גם המנהיג הכי עצמאי זקוק לאנשי מפתח בנקודות קריטיות. דרמר הוא לא מחליף. הוא מרחיב יכולת פעולה.

כשמדובר במשא ומתן עם לבנון, בתיאום אזורי עם סעודיה, בניהול הקווים הדקים מול הממשל האמריקאי - נתניהו צריך מישהו שמדבר את השפה שלו. שמבין את הקודים. שלא צריך להסביר לו כל פעם מחדש את הבסיס.

מערכת היחסים ביניהם היא נדירה. זה לא עוד יועץ בכיר. זה חלק מהתפיסה האסטרטגית עצמה. כשנתניהו מעצב מהלכים, דרמר לא רק מבין אותם - הוא חלק אורגני מתהליך החשיבה. זו רמה אחרת של עבודה משותפת. ולכן החזרה שלו אינה מילואים. זו התייצבות למשימה.

דרמר מספר שהבין שעם טראמפ, האנלוגיות הטובות ביותר הן נדל"ן וגולף. "אני לא איש נדל"ן, אז עשיתי את זה בגולף. ראש הממשלה לא מבין כלום בגולף, אז אמרתי לו: תקרא לי כשאתה נפגש איתו". וכשהם נפגשו במלון המלך דוד, אחרי חצי שעה, קראו לדרמר. "אמרתי, 'אדוני הנשיא, "שלום עם האמירויות? חבטה קלה ממרחק של מטר וחצי. שלום עם הסעודים: חבטה ארוכה במיוחד ממרחק של כארבעה-עשר מטר. שלום עם הפלסטינים: חבטה אחת ישר לגומה - דרך קיר לבנים". טראמפ הבין. והמיקוד עבר להסכמי אברהם.

זה מה שדרמר עושה. הוא לא מציג מצגות. הוא מדבר בשפה שהצד השני מבין. והוא עושה את זה כל כך טבעי שזה נראה פשוט. אבל זו אומנות.

כשמסתכלים על הכוורת שנתניהו צריך להציב לקראת המערכות הבאות - הן הצבאיות והן הפוליטיות - דרמר הוא נכס אסטרטגי למותג הליכודי. יש לו את כל הכלים, הידע והניסיון להיות חלק מהנהגת המדינה ברמה הבכירה ביותר.

עדיין אין תאריך לבחירות. גם לא לפריימריז בליכוד. אבל נתניהו לא יכול היה להמתין. בתקופת החירום הנוכחית צריך אנשים שיודעים לעשות את העבודה ברמה הגבוהה ביותר, מבלי להישאב לתעמולה או לאגו. דרמר הוא בדיוק מהסוג הזה. נתניהו לא היסס.

הכותב הוא הפרשן הפוליטי של עיתון 'המבשר'