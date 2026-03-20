השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט, השתתפה במסיבת הודיה ללוחמי כוח 100, לאחר ביטול כתב האישום נגדם בפרשת שדה תימן.

במהלך האירוע התייחסה בראיון לערוץ 7 לפרשה ולהתפתחויות הביטחוניות בזירות שונות, בהן איראן ולבנון.

בדבריה חיזקה גמליאל את הלוחמים ובני משפחותיהם ואמרה, "באתי לחזק את לוחמי כוח 100, הלוחמים שלנו האנשים שבאו ונתנו את הנשמה שלהם בעבור מדינת ישראל. נתנו מאות ימים של מילואים ובסוף לצערנו היו צריכים להתמודד עם העוולה כל כך קשה, עלילה דם. קושי של המשפחות שלהם שליווינו אותם במהלך תקופה הקשה הזו. אני רואה הערב את השמחה הזאת כאן, זה כל כך מרגש, לראות את הילדים הקטנים סוף סוף עם אוויר, את האימהות, את הנשים, את המשפחה ואותם, ולדבר איתם הם עדיין לא מעכלים, את הסיטואציה החדשה הזו שהאמת יצאה לאור וזה הדבר שהוא בעיניי הכי מדהים".

לשאלה האם מישהו יישא באחריות לפרשה, השיבה, "חייבים, חייבים לפתוח בהקשר הזה חקירה ממש שתבחן את כל הסוגיות הללו למנוע מצבים כאלה שלא יחזרו על עצמם יותר לעולם".

בהתייחסות למערכה מול איראן אמרה, "זה הולך בסופו של דבר לניצחון מוחלט. אנחנו נעשה את כל מה שדבר צריך על מנת שמצבים מן הסוג הזה גם כן של טילים כנגד אזרחי מדינת ישראל לעתיד לבוא לא יהיה ועל כן צריך לפגוע בראש התמנון".

עוד הוסיפה, "יהיו עוד הפתעות. נכה באוייבים שלנו מכה ניצחת בכל מי שמנסים לפגוע בנו". לדבריה, "אנחנו מכינים להם את כל התשתיות מסביב, על מנת שזה יצא לפועל. מה שאנחנו דואגים ומוודאים כל הזמן שבמלחמה הזו ראש התמנון ייפגע, כל ההנהגה שלהם, כל המפקדות, כל הבסיג' וכל משמרות המהפכה, שהם פוגעים פגיעה קשה מאוד בעצם בתוך האוכלוסייה. אתה רואה את הדיכוי שהם עושים לעם הזה, אז אנחנו פוגעים בהם ממש בכל ההיבטים. כל מי שנמצא בהנהגה הוא בר מוות. אנחנו נתנו הנחייה מפורשת על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון לכל הגופים, גם לארגונים החשאים שלנו וגם לצבא, לחסל כל מי שנמצא שם בהנהגה הרעה הזו, לחסל אותם ולהשמיד אותם".

בהמשך התייחסה גם לאפשרות שינוי המשטר באיראן ואמרה, "ביום שאחרי העם האיראני יבחר את ההנהגה שלו. יהיו שם קואליציות טובות מאוד, ביניהם גם יורש העצר האיראני הגולה, רזא פהלווי שיובילו את העם הזה למקום הנכוו".

בנוגע לזירה הצפונית ולחיזבאללה אמרה, "לגבי חיזבאללה עוד רגע הם יהפכו להיות שוב בגודל הטבעי שלהם ללא נשק. לא יכול להיות ארגון טרור שמהווה איום וסיכון על אזרחי מדינת ישראל ולשם נגיע".

לשאלה על אפשרות כיבוש לבנון השיבה, "אנחנו דואגים לוודא שעל בסיס השטח שאנחנו הולכים ומתכנסים לתוכו, על מנת לייצר את הקו הגנה לתושבי הצפון, זו הסיבה גם כמו שאתה מבין שלא יצרנו פינוי תושבים אזרחי ישראל ומפנים תושבים אחרים מלבנון. יש כרגע מעל מיליון עקורים בלבנון, מעבר לליטני. וזה מה שצריך לעשות, לשנות את הקו, וזה מה שאנחנו עשינו בהנחיית ראש לממשלה וזו מדיניות חדשה".

בהתייחסות לביקורת מצד גורמים ביטחוניים לשעבר אמרה, "ששמעו להם יותר מדי זמן אפילו את האוהל לא העבירו בגבול, הייתה סכנה קיומית שהלכה וגדלה עם כמות טילים בלתי נסבלת, וצריך לזכור שגם הביאו את החלק הימי של מדינת ישראל לחיזבאללה. אני לא שמעתי להם מעולם ובטח לא עכשיו, המדיניות שלנו היא הנכונה והיא החשובה שתוביל בסופו של דבר לביטחון לאוכלוסייה".

בסיום התייחסה לליל הסדר הקרוב ואמרה, "אתה שומע פה את המוזיקה ואת השמחה של כוח מאה ואנחנו גם נשמח וב"ה נצא לחירות אמיתית וגם העם האיראני מהשלטון המדכא הזה ויהיה עידן חדש ורק שמחות לעם ישראל".