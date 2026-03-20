השחקן ואמן הלחימה צ'אק נוריס, בן 86, אושפז לאחרונה בהוואי בעקבות אירוע רפואי. האירוע התרחש באי קאואיי, שם מחזיק נוריס בית מאז שנת 2015, והסיבה לאירוע טרם פורסמה.

לפי הדיווח, נוריס בהכרה מלאה ונמצא במצב רוח טוב, אך לא נמסרו פרטים נוספים על מצבו או על אופי האירוע. נציגיו טרם מסרו תגובה רשמית בנושא.

רק בשבוע שעבר ציין נוריס את יום הולדתו ה-86, ובפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כתב, "אני לא מזדקן. אני עולה שלב. היום אני בן 86! אין כמו קצת פעילות ביום שמשי כדי להרגיש צעיר".

הוא הוסיף, "אני מודה על עוד שנה, על בריאות טובה ועל ההזדמנות להמשיך לעשות את מה שאני אוהב. תודה לכולכם על כך שאתם המעריצים הטובים בעולם. התמיכה שלכם לאורך השנים משמעותית עבורי יותר ממה שאוכל לתאר. אלוהים יברך, צ'אק נוריס".

נוריס הוא רפובליקני שתמך בדונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארצות הברית. הוא ביקר לפני עשר שנים בישראל וסיפר שהוא תומך בראש הממשלה בנימין נתניהו.

הוא נחשב כתומך במדינת ישראל ובזכותה וחובתה לשמור על יתרון צבאי ב"שכונה הקשה" של המזרח התיכון.

נוריס כיכב ביותר מ-30 סרטי קולנוע, בהם "שאגת הדרקון", "מבצע בעורף האויב", "מחץ הדלתא" ו"בלתי נשכחים 2". בשנות ה-90 כיכב נוריס בסדרת הפעולה "ווקר" (Walker, Texas Ranger) ששודרה במשך תשע עונות.