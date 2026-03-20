בישראל מאשרים כי עלי מוחמד נאיני, דובר משמרות המהפכה, חוסל הבוקר (שישי) בתקיפה ממוקדת.

נאיני נחשב לדמות מרכזית במערך הלוחמה הפסיכולוגית והפצת הנרטיב של המשטר האיראני מול ישראל והמערב.

במהלך פעילותו, היה נאיני מעורב בהובלת קו הסברה תקיף נגד מדינות המערב, תוך ניסיון לערער על אמינות מערכות המודיעין שלהן ולהציג את איראן כיציבה וחזקה בזירה האזורית והבינלאומית.

רק בתחילת השבוע הופיע נאיני על מסכי הטלוויזיה באיראן בראיון שהוקדש לניתוח האסטרטגיה המערבית, הוא שילח חיצי ביקורת לעגניים לעבר ארגוני הביון האמריקאיים והישראליים.

נאיני טען כי הציפייה המערבית ל"קריסה פוליטית" ביום שאחרי מות המנהיג העליון חמינאי הייתה שגויה מיסודה. "ההערכה האמריקאית הייתה שהמדינה תעמוד בפני התפרקות. זה פשוט לא קרה", הצהיר בביטחון, תוך שהוא משבח את "ההמשכיות השלטונית" והמנהיגות הצעירה שצמחה.

הוא פירט את מה שכינה "הכישלון המודיעיני המהדהד" של ה-CIA. לדבריו, ארה"ב בנתה על מלחמה מוגבלת וקצרת טווח, ולא נערכה להתמודדות עם שטח גאוגרפי נרחב או חוסן חברתי איראני.

נאיני סיכם את דבריו בקביעה כי "היום האויב הוא זה שנמצא במצב של חוסר ודאות, בלבול וחוסר אונים". ימים ספורים לאחר מכן, הוכח כי המודיעין המיוחס לישראל היה מדויק מספיק כדי להגיע אליו בלב טהרהן.