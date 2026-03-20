ילד כבן 5 נהרג הבוקר (Aישי) בתאונת דרכים בעיר ערד.

הילד הובא ברכב פרטי לתחנת מגן דוד אדום בעיר כשהוא במצב אנוש, לאחר שככל הנראה נפגע מרכב סמוך למקום מגוריו.

עם הגעת הרכב לתחנה, צוותי מד"א החלו בבדיקות רפואיות ובניסיונות הצלה, אך מצבו של הילד היה אנוש ולא הותיר סיכוי. חובשים ופראמדיקים נאלצו לקבוע את מותו במקום עקב חבלה רב-מערכתית.

פראמדיק מד"א, רפאל וישניבצקי, שטיפל באירוע, שחזר: "הביאו אלינו את הילד ברכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. סיפרו לנו שהוא נפגע מרכב, ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

נסיבות התאונה נבדקות בשעה זו על ידי המשטרה ובוחני תנועה שהגיעו לזירה.