מתקפת הטילים האיראנית על ישראל הבוקר (שישי) במסגרת מבצע "שאגת הארי" כמעט והסתיימה בטרגדיה קשה ברחובות.

שבר יירוט מסיבי של טיל בליסטי חדר הבוקר ישירות לתוך דירת מגורים בעיר, תוך שהוא גורם לנזק לתשתית הבית, לקירות ולרהיטים.

בני המשפחה, ששהו בבית בעת הישמע האזעקה, נכנסו מיד לממ"ד בהתאם להנחיות. השבר פגע בחלקים המרכזיים של הדירה, אך המרחב המוגן סיפק להם הגנה מוחלטת.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, יחיא משולם, סיפר מהזירה: "הגענו למקום וראינו הרס בתוך הדירה. בני הבית שהיו בממ"ד יצאו החוצה ללא כל פגע. אנחנו ממשיכים בסריקות על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".

צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת רחובות הוזעקו למקום וביצעו סריקות יסודיות בין ההריסות כדי לוודא שאין לכודים. לאחר דקות ארוכות הודיעו הכוחות כי האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש וכעת הם מבצעים "זיכוי זירה" ומוודאים שאין סכנת קריסה או דליפות גז מהמבנה שנפגע.

במקביל, חובשים ופראמדיקים של מד"א טיפלו באישה כבת 70 שנפצעה בדרכה למרחב המוגן ברחובות ופונתה לשיבא במצב בינוני עם חבלת ראש.

בנוסף, צוותי מד"א העניקו טיפול למספר נפגעים נוספים במצב קל שנחבלו בדרכם למרחבים מוגנים.