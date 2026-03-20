בחצר משפחת הלוי בשכונת קריית משה נערכה ברכת האילנות בהשתתפות הרב יוסף אליהו ואחיו הרב שמואל אליהו, במקום בו נהג אביהם הרב מרדכי אליהו זצ"ל לברך בשנים עברו. המעמד נשא אופי של המשכיות ושימור מסורת משפחתית.

בישיבת בית אל השתתף הרב זלמן ברוך מלמד יחד עם תלמידיו בברכת האילנות, כאשר תלמידי הישיבה נטלו חלק פעיל במעמד.

בית המדרש של ישיבת בני עקיבא "נר תמיד" בחשמונאים הפך בימים האחרונים לאולם אירועים, כאשר במקום התקיימה חתונה מיוחדת ומרגשת עבור ידידיה רוסלס, לוחם צנחנים שהשתחרר לאחר לחימה ממושכת בעזה ובגזרות נוספות.

את היוזמה הובילו תלמידי שכבת י"ב בישיבה, שביקשו להביע הוקרה לכוחות הביטחון ולתרום בתקופת המלחמה, והפיקו עבור הזוג חתונה מלאה בהתאם להנחיות פיקוד העורף. התלמידים גייסו כ-50 אלף שקלים לטובת האירוע, כאשר חלק מהסכום יועד לקייטרינג ולהוצאות החתונה.

הרב דוד תורג'מן, ראש ישיבת דימונה ורב הגרעין התורני בעיר, התארח השבוע בפודקאסט של ערוץ 7 ושוחח עם העיתונאי דביר עמר על ההתמודדות עם אובדן שבעה בוגרים, הקרבות בסולטן יעקב, המהפכה הרוחנית בדימונה, הבשורה הספרדית בציונות הדתית והשמחה במוזיקה של ילדיו עקיבא ורוחמה.

חגיגת יום הולדת 90 לרב יעקב פילבר, מזקני רבני הציונות הדתית, התקיימה בשבוע האחרון בביתו בשכונת קריית משה בירושלים.

לאירוע הגיעו רבנים ותלמידים, בהם הרב זלמן מלמד, הרב יעקב שפירא, הרב איתן איזמן, הרב איסר קלונסקי, הרב ירחמיאל וייס והרב צפניה דרורי.

הרב אור שוואקה, ראש בית המדרש לבוגרי צבא ברעננה של ארגון צל"ש ומ"פ בצנחנים, העביר מסר לתלמידיו משדה הקרב בלבנון במהלך מבצע "שאגת הארי".

"השאגה הזאת היא כדי שעם ישראל יתקרב ויתאחד ויגביר את הקדושה בעם ישראל. זה קורה היכן שאתם נמצאים. כאן זה רק האמצעי כדי להסיר את המפריעים והרשעים שמחכים שמישהו יקצור אותם".

מזל טוב למנהל מחוז מרכז-צפון בתנועת עזרא, אלחנן שקולניק ולאישתו ליאת, לרגל הולדת הבן בשעה טובה.

הרב שי סבג, ר"מ בישיבת שדרות, פרסם את חלקו השני של הספר "קנה מידה", המציג תהליך עומק שיטתי בבניין מידות הנפש והאישיות.

הספר ממשיך את הקו שהחל בחלק הראשון שיצא לאור לפני כשש שנים, ומעמיק את העיסוק בעבודת המידות מתוך יסודות תורניים.

עו"ד שלמה לרנר, פאנליסט ערוץ 14, השיק ספר חדש בשם "עד השקל האחרון" (סלע מאיר), במהלך שירות מילואים.

לדבריו, "לא ככה דמיינתי את השקת הספר הראשון שלי. בלי אירועים חגיגיים ובלי חיוכים למצלמה. הספר שלי יוצא לאור בזמן שאני שוב במילואים. אז חגגתי את הוצאת הספר יחד עם החברים שלי בשטח. שום דבר לא יעצור אותנו!"

ריקודי שמחה נערכו בסיום מסכת בבא קמא ובסיום הזמן בישיבה הגבוהה נחלת ישראל, בהשתתפות תלמידי הישיבה ואנשי הצוות.

ריקודים נוספים התקיימו בסיום מסכת בבא קמא ובהשקת הספר "טהרת הכהן" בישיבה הגבוהה במצפה יריחו.

בצומת עפרה ובכניסה ליישוב נערכה קבלת פנים לבצלאל זיני לאחר ששוחרר למעצר בית. זיני הוא בנו של הרב יוסף זיני ואחיו של ראש השב"כ דוד זיני.

אודליה אביר נבחרה לנהל את מקיף "דרכא" בשכונת עיר היין באשקלון, ותשמש כמנהלת הראשונה של התיכון הצומח בעיר. אביר, תושבת שדרות, בעלת תואר ראשון במתמטיקה ותושב"ע ותואר שני במנהל מערכות חינוך וחברה.