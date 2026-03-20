הלך לעולמו חבר הכנסת לשעבר יאיר לוי שיסד את מערכת החינוך העצמאית של ש"ס, "אל המעיין" והיה מנהלה.

יו"ר ש"ס אריה דרעי ספד לו "בצער ויגון רב את קיבלתי את הבשורה המרה על פטירתו של ידיד נפשי, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ועתיר הזכויות, הרב יאיר לוי זצ"ל ממובילי המהפכה של תנועת ש"ס, מנכ"ל "אל המעיין" וחבר הכנסת לשעבר".

"הרב לוי מסר נפשו כל חייו לקירוב רחוקים ולחינוך ילדי ישראל בדרך ישראל סבא. פעל במסירות עצומה, ניהל את סמינר "אור החיים" בבני ברק והעמיד דורות של בתים נאמנים בישראל. אמש זכיתי לעמוד ליד מיטתו בבית החולים "מעייני הישועה" ולהיפרד ממנו. בשנים האחרונות היה מדוכא בייסורים קשים אבל קיבל אותם באהבה ובשמחה, כשצהלתו על פניו תמיד.

בשמי ובשם תנועת ש"ס לדורותיה, אני מבקש להודות לו על תרומתו הגדולה למהפכה הרוחנית של בני עדות המזרח בישראל, ולשלוח תנחומים לרעייתו, לבנו ובנותיו וחתניו ולכל משפחתו היקרה".