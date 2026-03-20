קהילת משכיות בבקעת הירדן הודיעה על בחירתו של הרב שגיא כהן לתפקיד רב היישוב, לאחר הליך איתור שנפתח בעקבות מינויו של הרב מנחם נוביק לרב מועצת שער השומרון.

לתהליך ניגשו עשרות מועמדים, ומתוכם נבחרו שלושה שהעפילו לשלב הסופי. שלושת המועמדים קיימו שבתות היכרות ביישוב והציגו את דרכם בפני התושבים, ולאחר מכן נערכה הצבעה שנמשכה מספר ימים.

בסיום ההליך נבחר הרב שגיא כהן, בן 41, נשוי ואב לשישה, אשר גדל בירושלים ומגיע ליישוב מחיספין שבגולן. הוא למד בישיבת מעלות ולאחר מכן בכולל בישיבת עתניאל.

לאורך השנים עסק בחינוך ובלימוד תורה במסגרות שונות, וכיום הוא משמש כרב אולפנת הגולן בקצרין, מלמד בכולל בחיספין, בישיבת הגולן, במדרשת נוב ובמדרשה בנטור.