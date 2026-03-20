אזעקות נשמעו אחר הצהריים (שישי) בעקבות שיגור מאיראן בכמה יישובים באזור ירושלים, גוש דן, השפלה ולכיש. התושבים ביישובים אלה מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. לא דווח על נפגעים.

באחד המטחים נפגעו מספר מבנים בעיר רחובות. שני בני אדם נפצעו באורח קל. ראש עיריית רחובות אמר בזירת הפגיעה בעיר: "אדם מבוגר היה בבית, אין לו מרחב מוגן. שבר היירוט נפל ולא פגע בו. פינינו אותו, הוא פצוע קל. הוא קצת מבולבל, אבל הוא בסדר".

בתוך כך דובר צה"ל אישר מוקדם יותר כי חיל האוויר בהכוונת אמ"ן חיסל הלילה את דובר משמרות המהפכה האיראניים עלי מוחמד נאיני. בצה"ל אמרו: "לאורך השנים, נאיני מילא מספר תפקידים בעולמות התעמולה והדוברות, ובשנתיים האחרונות שימש כמפיץ התעמולה הראשי של משמרות המהפכה תחת משטר הטרור האיראני. במסגרת תפקידו, הפיץ את תעמולת הטרור של הארגון לשלוחיו בכל המזרח התיכון, במטרה להשפיע ולקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל מהזירות השונות".

תוכנית "בית הספר של החגים" תפעל במהלך חופשת הפסח ברשויות "הצהובות", שבהן ניתן לקיים פעילות חינוכית לפי הנחיות פיקוד העורף, אך רק ביישובים שביקשו זאת ורק במוסדות חינוך בהם יש מרחב מוגן תקני. לפי המשרד, הפעלת התוכנית נועדה לאפשר לתלמידים מסגרת חינוכית-חברתית יציבה גם במהלך החופשה, ולהרחיב את המענה שניתן להם בתקופה זו.

התוכנית תיפתח ביום שלישי הקרוב לתלמידי כיתות א'-ב' ולילדי הגן, ותפעל במשך חמישה ימים - עד ליום שני בשבוע שלאחר מכן. הפעילות תתקיים במשך חמש שעות כל יום, ויעבירו אותה אנשי חינוך שביקשו לעבוד בעבודה נוספת, תומכות חינוך וצוותים חינוכיים שגויסו על ידי הרשויות המקומיות.

ברשויות באשכולות למ"ס 1-4 תעלה התוכנית 10 שקל ליום, ברשויות באשכולות למ"ס 5-7 תעלה התוכנית 20 שקל ליום, ואילו ברשויות באשכולות למ"ס 8-10 היא תעלה 30 שקל ליום.

שר החינוך יואב קיש: "אנחנו פועלים באופן עקבי להרחיב את המענה החינוכי ולהתאים את מערכת החינוך למציאות המשתנה. הפעלת תכנית 'בית הספר של החגים' מאפשרת לנו להעניק לתלמידים מסגרת יציבה ומענה חברתי גם במהלך חופשת הפסח. המהלך נעשה בתיאום עם פיקוד העורף, כחלק ממדיניות רחבה של שמירה על רצף חינוכי ומתן מענה אחראי ומותאם".