נשיא סוריה, אחמד א-שרע, מצהיר על רצונו לשמור על ארצו מחוץ למערכה הצבאית שמנהלות ארה"ב וישראל נגד האיום הצבאי שמהווה איראן על האזור.

בדברים שנשא לאחר תפילת עיד אל-פיטר אמר א-שרע כי המלחמה הנוכחית במזרח התיכון היא אירוע גדול בהיסטוריה, וממשלת סוריה בהנהגתו מחשבת בדקדקנות את צעדיה ופועלת להרחיק את סוריה ממעורבות בסכסוך הצבאי.

לדברי א-שרע, סוריה הייתה זירת סכסוך במשך 15 השנים האחרונות וגם קודם לכן, ואולם כיום קיימת הסכמה בין ממשלת סוריה למדינות השכנות ולמדינות אחרות בעולם, ובמקביל סוריה מביעה סולידריות מלאה עם המדינות הערביות.

א-שרע ציין כי סוריה עברה לשלב חדש במדיניותה והיא הפכה מזירת עימות לזירה משפיעה בכיוון של יציבות וביטחון במישור הפנימי והאזורי. על רקע המלחמה בין ישראל לחיזבאללה, ממשלת א-שרע תגברה את כוחות הצבא לאורך הגבול עם לבנון, ופרשנים חוששים מפני פלישה סורית ללבנון.

ובתוך כך, צה"ל ביצע אמש תקיפות אוויריות שכוונו נגד מרכזי שליטה ועמדות של צבא סוריה בדרום המדינה בתגובה לירי רקטות משטח סוריה לעבר ישראל, והבהיר כי לא יאפשר פגיעה בקהילה הדרוזית בסוריה וימשיך להגן עליה.