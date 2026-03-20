ניקולאי מלאדנוב, מנכ"ל מועצת השלום, אומר כי המדינות המתווכות הגיעו להסכמה על הסכם מסגרת לשיקומה של רצועת עזה.

בהודעה שפרסם אמר מלאדנוב כי תוכנית שיקום רצועת עזה כוללת הזרקת חיים חדשים בערים הפלסטיניות וקידום הסדר באמצעות משא ומתן לסוגיה הפלסטינית.

מלאדנוב ציין כי התקדמות ליישומה של תוכנית השיקום דורשת פירוק הנשק שבידי חמאס והארגונים הפלסטיניים החמושים האחרים.

ביום חמישי אפשרה ישראל את פתיחתו מחדש של מעבר רפיח המחבר בין רצועת עזה למצרים, וזאת לראשונה מאז תחילת המערכה הצבאית שמנהלות ארה"ב וישראל נגד האיום הצבאי שמהווה איראן על האזור.

גורם בסהר האדום המצרי מסר, כמצוטט על ידי ערוץ "אל-ערביה", כי מדובר בתנועה מוגבלת בלבד במעבר רפיח, והיא כוללת יציאת חולים ופצועים תושבי עזה למצרים וחזרת עזתים לרצועה. על פי הנתונים הרשמיים, ביום חמישי יצאו את רצועת עזה דרך מעבר רפיח שמונה פצועים ו־17 מלווים.