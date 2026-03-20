דובר צבאי איראני בשם אבו אל-פדל שכארג'י איים על בכירים ישראלים ואמריקנים בעקבות חיסולי הבכירים במשטר האייתוללות בימים האחרונים.

"ההתנקשות בבכירי המדינה ומפקדי הכוחות של איראן אינה סימן לכוחו של האויב, אלא תוצאה של הייאוש, חוסר האונים והרוע שלו. אנחנו נחושים להמשיך את ההתקפות נגדכם", אמר הדובר.

"אנחנו עוקבים מקרוב אחר בכירי האויב, טייסים וחיילים. נמשיך בתקיפות בנחישות ובעוצמה גדולה אף יותר מבעבר. לא רחוק היום בו נוציא את אויבינו ממקומות המסתור והמקלטים שלהם ונטיל עליהם את העונש המגיע להם על תוקפנותם.

מעתה והלאה, בהתבסס על המידע שלנו, מקומות תיירות ופנאי ברחבי העולם לא יהיו בטוחים עוד עבורכם. בכירינו לא מסתתרים במקלטים כמו בכירים ישראלים ואמריקנים".