פקודת הקשר של מפקד חטיבת גולני, אלוף-משנה ע' דובר צה"ל

"כאן גולני לוחם, למען עם ישראל, עד הניצחון", צוות הקרב של חטיבת גולני, בפיקוד אוגדה 36, החל בשבוע האחרון בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, במטרה להרחיב את מרחב ההגנה הקדמי.

במהלך הפעילות, הכוחות פועלים בשטח דרום לבנון תוך מיקוד בתשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. הפעילות מתבצעת כחלק מהמאמץ המבצעי המתמשך בזירה הצפונית.

הכנות חטיבת גולני לכניסה לפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון דובר צה"ל

עד כה השמידו הכוחות עשרות תשתיות טרור, איתרו אמצעי לחימה וחיסלו מספר מחבלים בהיתקלויות פנים מול פנים. הפעילות בוצעה תוך קבלת סיוע אווירי לכוחות הקרקע.

בצה"ל מציינים כי הפעילות נמשכת כחלק מהתגובה להצטרפות חיזבאללה למערכה. הארגון פועל, לפי צה"ל, בחסות המשטר האיראני. צה"ל הדגיש כי ימשיך לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.