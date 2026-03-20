אסון כבד נמנע היום (שישי) ברחובות כאשר רסיס פגע במגרש כדורגל בשכונת שעריים - בזמן שבמקום התקיים אימון ילדים.

במהלך אימון קבוצת ילדים, הופעלה אזעקה בעקבות התרעות על שיגור טילים מאיראן. הילדים והמאמנים פעלו במהירות ורצו למרחב המוגן הסמוך ובנס לא היו נפגעים באירוע.

עם זאת, המגרש עצמו ספג פגיעה ישירה מרסיס.

בתוך כך חברת בזן הודיעה היום (ו'), בדיווח לבורסה, כי "תשתית שחיונית לפעילות הקבוצה" ניזוקה אתמול בפגיעת הטיל האיראני המתפצל באזור חיפה. בהודעה נכתב כי בהתאם להערכה ראשונית, התשתית - שזוהתה לא פורטה - צפויה לחזור לפעילות בתוך ימים אחדים.

בהודעה של בזן הבוקר צוין כי בפגיעה אתמול "אירעו פגיעות נקודתיות במתחם הקבוצה במפרץ חיפה - בתשתית חשמל המספקת מתקן שירותים ובשטח פתוח סמוך למבנה מנהלתי, ללא פצועים ונפגעים. כמו כן, התברר במהלך הלילה כי נפגעה תשתית חיצונית בבעלות צד שלישי, שהינה חיונית לפעילות הקבוצה, הממוקמת מחוץ למתחם ובהתאם להערכה ראשונית, צפי חזרתה לפעילות בתוך ימים אחדים. נכון למועד הדיווח, מרבית מתקני הייצור פועלים והיתרה בתהליכי הפעלה מחדש".

עוד נמסר: "החברה בוחנת את ההשפעה על פעילותה ועל תוצאותיה הכספיות, את אופן ועיתוי החזרת המתקנים לפעילות מלאה, כתלות, בין היתר, בתיקון התשתית החיצונית, וכן בהתחשב בזכויותיה לרבות על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 ופוליסות הביטוח של החברה המכסה נזקי טרור ומלחמה. הערכת החברה לעיל בדבר חזרתה לפעילות של התשתית החיצונית כאמור, הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 - וככזה אינה ודאית ועלולה שלא להתממש, כולה או חלקה, או שתתממש באופן שונה מכפי שנצפה.

מובהר כי איתור מלא של כלל הנזקים האפשריים והפעלה והחזרה לפעילות מלאה של תשתית ומתקנים שנפגעו, הם הליכים מורכבים הכוללים בחובם אלמנטים רבים של אי ודאות ואשר מצריכים משנה זהירות וגמישות תפעולית לצד, בין היתר, הקפדה על הוראות הבטיחות ועל הוראות הדין בקשר עם איכות הסביבה, לרבות תקלות ו/או פגיעות אשר עשוית להתברר רק בעת הפעלת מתקנים שונים, כמו גם תלות בזמינות חלקים, ציוד וכח אדם מקצועי רלוונטי, אשר התממשותם וזמינותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה".