דובר צה"ל אפי דפרין מסר כי בתקיפה מדויקת ביום רביעי באיראן חוסל מפקד מרכזי במיניסטריון המודיעין בטהרן, מהדי רסתמי ש'מאסתאן, מפקד מרכזי במיניסטריון המודיעין האיראני.

החיסול בוצע לאחר חקר מודיעיני משולב של אמ"ן, המוסד ושב"כ. ש'מאסתאן נחשב לדמות מפתח בקידום פעילות טרור נגד אזרחים ישראלים ויהודים בישראל וברחבי העולם, ופעל בשנים האחרונות להוצאה לפועל של פיגועים והקמת תשתיות טרור.

המיניסטריון מהווה את גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני, ומשמש כאחד ממנגנוני הדיכוי והטרור המרכזיים שלו. הארגון מחזיק ביכולות מודיעיניות מתקדמות, ומהווה זרוע משמעותית בפעילות ריגול, פיקוח והוצאה לפועל של מבצעים חשאיים ופעולות טרור.

מצה"ל נמסר כי חיסולו של ש'מאסתאן מצטרף לשורת חיסולים של עשרות בכירים במשטר הטרור האיראני, בהם מפקדים נוספים במיניסטריון המודיעין, שחוסלו לאורך המלחמה.