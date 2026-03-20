זה תמיד מתחיל באותו "קליק":

הצליל המתכתי של ידית הממ"ד שנדחפת למטה, הדלת הכבדה שנפתחת בקושי, והאוויר של הבית - האוויר הרגיל, המובן מאליו - שחודר פנימה.

שמתם לב שכמעט בכל פעם שאנחנו יוצאים מהממ"ד אחרי אזעקה, אנחנו עושים את זה כמעט באוטומט:

מנערים את המתח, בודקים שהילדים בסדר, וחוזרים לקפה שנשאר על השולחן.

אבל אם נעצור רגע, ממש לשנייה, ונביט על הקירות העבים האלו, נבין שמשהו מטורף קרה כאן הרגע:

קיבלנו את החיים שלנו במתנה. ליטרלי.

יש לנו נטייה לחשוב שהממ"ד הוא מבצר. "מרחב מוגן".

אנחנו מרגישים שם חסינים, כאילו הבטון המזוין הוא איזה הסכם חתום עם הגורל ששום דבר לא יכול לנו.

אבל האמת הכואבת, זו שפגשנו בדם ובדמעות, היא שהממ"ד הוא רק השתדלות. הוא לא תעודת ביטוח.

אנחנו זוכרים בכאב את עידו אביגיל ז"ל, הילד המתוק משדרות, שנהרג בתוך הממ"ד שבו שהה כי רסיס חדר את חלון הפלדה.

אנחנו זוכרת את הטרגדיה בנתיב העשרה, שם פגיעה ישירה של טיל כבד הראתה לנו שגם הבטון הכי עבה יכול להיכנע מול עוצמה של הרס.

נכון, הממ"ד הגן על אלפים, זה נכון, אבל הוא לא אלוהים.

ולכן, כשאתה יוצא ממנו שלם ובריא, זה לא בגלל הטפסנות של הקבלן - זה בגלל שמישהו למעלה רצה שתמשיך לנשום.

והנה, אנחנו בפתחו של חודש ניסן. חודש הגאולה. החודש שבו יצאנו ממצרים, מהמצר, מהמקום הסגור והחונק אל המרחב:

כי מה זה בעצם ניסן? ניסן זה החודש שבו הטבע מתעורר לחיים חדשים והאמת, שזה בדיוק גם מה שמצופה מאיתנו. להתעורר.

להתנער. לפרוש כנפיים. לצאת מהקטנות. מהדינים. מהכאן והעכשיו.

תחשבו על זה רגע: בכל פעם שהידית נפתחת ואנחנו יוצאים לסלון, אנחנו בעצם חווים "יציאת מצרים" פרטית:

אשכרה יצאתם מהבור אל האור.

ואיך אפשר לצאת מהמקום הזה ולחזור להיות בדיוק אותו אדם שהיינו לפני עשר דקות?

איך אפשר לצאת מהממ"ד ולהמשיך לריב על שטויות, להתעצבן בגלל טיפשות של מישהו אחר, לטבוע באגו ולהמשיך עם הפנקסנות המפורסמת שלנו?

בהיסטוריה יש סיפור מדהים על אלפרד נובל.

יום אחד הוא קרא בעיתון את ההספד של עצמו (טעות של הכתב שחשב שהוא מת במקום אחיו).

הוא ראה שכתבו עליו שהוא "סוחר המוות" בגלל המצאת הדינמיט.

באותו רגע הוא הבין שהוא קיבל את חייו במתנה. הוא החליט שמהרגע הזה, הוא משנה את המסלול. הוא הקדיש את הונו לפרס נובל, כלומר למשהו טוב, לשלום, להתקדמות האנושות.

אלפרד נובל החליט לא להישאר ולדשדש באותו מקום.

אז הנה ה"שיעורי בית" שלי לעצמי ואם תרצו ויבוא לכם טוב, אתם מוזמנים לאמץ:

בפעם הבאה שהאזעקה נגמרת, אל תרוצו ישר לחדשות:

בחייאת, תעמדו רגע בפתח הממ"ד.

תסתכלו על המשפחה שלכם, על הקירות של הבית שלכם. תגידו בלב: "תודה על המתנה".

ומיד אחר כך - תקבלו על עצמכם משהו קטן. קבלה חדשה:

אני קיבלתי על עצמי לנסות ולהקים כמה שיותר בתים בישראל. האם זה באמת יצליח לי? וואלה אין לי מושג. אבל קיבלתי לפחות לנסות להתאמץ ולהשקיע משאבים.

ואני מתפלל שהקב"ה יתן לי את הסייעתא דשמייא להצליח בכך.

אבל זה יכול גם להיות לגמרי מילה טובה למישהו, דקה של תפילה, ויתור בנהיגה, משהו שישדרג את הגרסה שלכם.

אל תצאו מהממ"ד רק כדי "לחזור לשגרה". תצאו ממנו כדי להיות אנשים טובים יותר.

כי אם קיבלנו את החיים מחדש בניסן הזה, כנראה שיש לנו עוד עבודה לעשות כאן.

שיהיה לנו חודש ניסן שמח ובעיקר - מלא בחיים חדשים

בכדי שתוכלו גם לקחת את המדור הזה צעד אחד קדימה ולהפוך אותו לכלי מעשי, הנה שלושה רעיונות לשיחה למול הילדים והמתבגרים שלכם ולידם כתבתי מה בעצם המטרה והרציונל של אותה שאלה:

1. "נס המובן מאליו": מהו הנס השקט שלכם?

אם היינו צריכים לכתוב "ברכת הגומל" על משהו אחד רגיל לגמרי שקרה לנו השבוע (הקפה של הבוקר, הנסיעה לבית הספר, השינה במיטה) - על מה זה היה?

המטרה: לפתח שריר של הודיה על ה"יש" ולא רק הקלה על מה ש"לא קרה".

2. אפקט אלפרד נובל: איך הייתם רוצים להיזכר?

השאלה לשיחה: אם מישהו היה כותב עליכם פוסט היום, אילו שלוש מילים הייתם הכי רוצים שיופיעו שם? (לדוגמה: "נדיב", "מצחיק", "חבר אמת"). האם הפעולות שלכם השבוע עזרו לאנשים לחשוב עליכם ככה?

המטרה: חיבור בין הזהות העצמית למעשים בפועל.

3. להשאיר את ה"חמץ" בתוך הממ"ד

השאלה לשיחה: כשדלת הממ"ד נפתחת ואנחנו יוצאים ל"חירות", איזה הרגל מעצבן או "פנקסנות" (חשבונות של 'מי עשה למי') הייתם רוצים להשאיר נעולים שם בפנים ולא להוציא החוצה לסלון?

המטרה: שחרור כעסים ויצירת אווירה משפחתית נקייה יותר.

4. בין "השתדלות" ל"ביטחון"

השאלה לשיחה: איפה בחיים שלכם אתם מרגישים שאתם עושים את המקסימום ("בונים ממ"ד"), ואיפה אתם מרגישים שאתם צריכים פשוט "לשחרר" ולסמוך על כך שיהיה טוב?

המטרה: הפחתת חרדה דרך הבנה של גבולות השליטה שלנו.

5. ה"קליק" של השינוי: קבלה קטנה בניסן.

השאלה לשיחה: בואו נבחר "קליק" משפחתי אחד. משהו קטן וטוב שנעשה בכל פעם שקורה לנו משהו משמח או בכל פעם שאנחנו נכנסים הביתה. אולי מילה טובה קבועה? אולי ויתור אחד ביום?

המטרה: הפיכת ההשראה לפעולה פרקטית, בדיוק כפי שהכותב קיבל על עצמו להקים בתים בישראל.