ד', אחד מלוחמי כוח 100 שנעצרו בפרשת החשד להתעללות בשדה תימן וכתב האישום נגדם בוטל לאחרונה, שוחח עם ערוץ 7 מסעודת הודיה שערכו הלוחמים. הראיון התקיים באירוע חגיגי שקיימו הלוחמים ביוזמת ארגון חוננו יחד עם בני משפחותיהם ועורכי דינם.

"זו היתה טלטלה מאוד קשה. זה התחיל מהתחתית עם האשמות קשות וברוך השם ניצחנו. אין פה טעות. זה הרבה יותר מטעות - כשל מוסרי גדול מאוד שהחל במערכות הצבאיות ועבר לאזרחיות. אנחנו נילחם שזה לא ייגמר בטיוח כזה", אומר ד'.

כשהוא נשאל לגבי ההתרחשות שהולידה את הפרשה כולה משחזר ד' את השתלשלות האירועים. "אנחנו, כצוות התערבות, הוקפצנו לאירוע ביטחוני בתוך הכלא בהתאם לפקודות. חיפוש ראשון עבר בהצלחה, בחיפוש השני מחבל התנגד, המשכנו בפעילות לחיפושים הבאים. משם, לא ברור מה קרה, אבל הפרקליטות ובראשה הפצ"רית לשעבר החליטו לפגוע בלוחמים. אנחנו לא נשתוק על כך".

הפגיעה היתה גדולה על אחת כמה וכמה בשל העובדה שד' הוא בן למשפחת נפגעי איבה. "ברמה האישית, אני בן למשפחה שכולה ואבי ודודי נרצחו בפיגוע ירי, וזה היה אירוע קשה. המשפחות נפגעו מאוד. השיח על זה פותח פצע מחדש ואנחנו בתוך תהליך של שיקום שנקווה שנסיים בהצלחה".

הוא מסיים בתקווה לחזור לשירות מילואים. "בכל דיון ביקשנו לחזור לשים מדים. זו גאווה ללבוש את המדים של מדינת ישראל. אם יקראו לנו נתייצב ראשונים וזו תהיה זכות גדולה. ביקשנו מהשר כ"ץ וכשיזמנו אותנו זו תהיה תמונת הניצחון הכי גדולה".